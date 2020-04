El cantautor compuso y compartió esta bella canción como “un lindo gesto de cercanía” hacia los demás en tiempos de aislamiento social. Anto Valese, su compañera de cuarentena, también aportó su voz.

Mientras está “cuarenteneando”, Facundo Galli grabó en forma casera y subió a las redes sociales “Salvando la distancia”, su nueva canción, donde comparte las voces con Anto Valese.

El notable cantautor marplatense, que supo ser vecino de Temperley, explica cómo es despuntar el vicio de su oficio en tiempos de aislamiento social.

“Los primeros días de cuarentena los usé para hacer un montón de actividades, como estudiar viola y mirar documentales y videos. Empecé a jugar con la viola con el arpegio del principio de la canción, es lo que me pasa a menudo y después le pongo la letra”, le explica este artista a La Unión.

El músico también describe algunas situaciones por las que pasó en su tarea creativa en medio de la cuarentena, una situación de carácter excepcional para todos.

“Después me pasaba y me sigue pasando sobre cómo hacer la letra en este contexto es una situación de alerta, es como que el cuerpo asimila la situación, pero no se relaja del todo, me cuesta escribir en esta situación, desde este lugar de espera, medio raro”, apunta.

A pesar de que no “le salía nada”, le llegaron algunas imágenes como la de “remodelar la casa por dentro” y luego completó la letra de un tirón. “Me gustaba esta metáfora de remodelar la casa, entendiendo la casa como uno mismo”, explica.

“Salvando la distancia” se estrenó en “vivo” a través de las redes sociales y en un principio se rehusó a grabarla ante la “catarata de contenidos virtuales” que se producen estos tiempos, pero ante las gratas devoluciones que fue recolectando, se decidió por registrarla y también por compartirla.

Con Anto Valese, su compañera de cuarentena, y con recursos técnicos caseros, se grabó el tema como un “lindo gesto de cercanía” hacia los demás.

UN TALENTO DE LA REGIÓN. Facundo Galli nació en Mar del Plata y se instaló durante varios años en Temperley, su arrabal adoptivo, un lugar que le inspiró canciones como la bonita “Barrio inglés”.

En su música mezcla estilos como el folclore y el pop, sirviéndose de varios elementos experimentales como la electrónica, ubicándose como uno de los más talentosos cantautores de su generación.

Como solista editó los discos “Last Pamperito”, “Liebre” y el reciente “Tren”. Además, editó algunos singles en dúo con Julián Oroz con el nombre de “La Liebre y el Caracol”, un material que también fue presentado en vivo, entre otras aventuras artísticas.

EL VIDEO DE “SALVANDO LA DISTANCIA”