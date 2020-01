Se podrá ver en OnDIRECTV este un film sobre la vida del creador del Tulsa Sound, que fue un ilustre desconocido hasta asociarse con Eric Clapton.

Este sábado, a las 20, OnDIRECTV pone en pantalla “To Tulsa and Back: On Tour With J.J. Cale”, el documental sobre el legendario músico J.J. Cale, autor de “Cocaine”, un tema popularizado por Eric Clapton.

El mítico guitarrista y compositor John Weldon Cale, conocido como J.J., fue un artista relativamente desconocido hasta que en 2006 su aparición en el Festival Crossroads de Eric Clapton lo acercó a un público nuevo. Por esa misma época se realizó este documental.

Cale se caracterizó por su rechazo y aversión al estrellato, a las giras largas y a las grabaciones periódicas.

“To Tulsa and Back: On Tour With J.J. Cale” retrata el momento en el que regresa a su tierra natal en Oklahoma para rastrear los orígenes del Tulsa Sound, la mezcla de rock, country, blues y jazz de la que es considerado el padre fundador.