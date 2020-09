Micaela Monteagudo, jugadora de pádel del Municipio, volvió a la actividad la última semana tras la reapertura para los entrenamientos. “Estaba muy ansiosa por poder volver”, dijo.

En el listado de deportes que podían regresar a las prácticas en la Provincia de Buenos Aires figuraba el pádel. Y el Municipio de Lomas tiene a una de las representantes de mayor proyección en el deporte: Micaela Monteagudo.

Tras la primera semana de actividad en el Sur, la lomense contó cómo vivió el regreso a las canchas. “Volvimos el lunes pasado y será todo muy progresivo a comparación de cómo veníamos entrenando. Hace cinco meses que no jugaba ni me movía en cancha”, explicó. “Estoy entrenando todos los días y a la semana que viene probablemente ya arranque a hacer físico de manera presencial (lo hace por video en su casa) con mi preparador físico en Lomas”, agregó.

En ese reencuentro con la actividad más normal, el físico debe ser priorizado porque la musculatura puede resentirse después de tantos meses sin el ritmo exigente. “Estas primeras 3 semanas entrenó todos los días buscando la continuidad y la resistencia pero de a poco para evitar lesiones o cargas musculares que es algo que puede ocurrir. Igualmente en lo físico estoy bastante bien porque no dejé de entrenar en toda la cuarentena”, señaló Micaela.

Su rutina deportiva se había visto modificada con la llegada de la pandemia y, pese a que había encontrado la manera de hacer algunos movimientos en su hogar, nada se compara a estar en la cancha. “Estoy días me sentí muy contenta y más motivada que nunca. La verdad es que en casa no dejé de entrenar y me armé un espacio que lo utilice de gimnasio pero estaba muy ansiosa por volver. Obviamente tomando todos los recaudos necesario para cuidarme a mí y a mi familia, pero feliz”, indicó la joven de Banfield que tiene 18 años y junto a su hermana Agustina de 15 forman parte del plan de deportistas de Alto Rendimiento del Municipio de Lomas.

Desde el año pasado, Monteagudo compite de manera profesional y en el ranking provincial es la Nº1 de la categoría sub18 junto a su compañera Vanina Ramírez. Con Agustina representan al país y han viajado a distintas ciudades y provincias para jugar torneos clasificatorios: San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, San Nicolás, La Plata.