La actriz banfileña concientiza en las redes sobre la violencia de género, la donación de sangre y la prevención para evitar contagios de Coronavirus. Remarcó que los actores deben "resistir" en este contexto de pandemia y destacó "la lealtad" del público argentino.

Los artistas son pura sensibilidad, es sabido. Esther Goris es un ejemplo de esto. En medio de la pandemia, la actriz y directora banfileña realiza y comparte videos en las redes para concientizar a la sociedad en temas como violencia de género o donación de sangre.

“Nadie va a ser como era una vez que finalice todo esto. No existen precedentes en el mundo. Yo me comprometí con la causa y estoy haciendo diferentes videos. Va a ser difícil volver, nuestra tarea (la de los actores) está muy marcada por el público y es incierto saber cuándo se va a poder aglomerar gente en un espacio en común. El mensaje es que debemos resistir, pero quiero destacar al público, que es uno de los mejores del mundo por su lealtad, aun en tiempos de crisis”, remarcó la artista que si bien espera volver a escena, tiene dos obras para realizar con el formato de teatro online.

La violencia de género y los femicidios, envalentonados por la cuarentena, la preocupan: “Es una situación que viene en aumento porque está sucediendo con mayor frecuencia. En el mundo muere una mujer cada siete minutos a manos de su pareja y es una cifra alarmante, es otra verdadera pandemia”. Luego, agregó: “Al convivir con el agresor y estar entre cuatro paredes, las posibilidades de escapar a esas situaciones son escasas, pero los códigos para pedir ayuda sirven”.

La cuestión de la mujer fue siempre una inspiración para ella y admitió que desde sus comienzos "era una feminista sin saberlo”. Su inolvidable papel de Eva Perón en 1997 en la película de José Pablo Feinman fue un gran ícono en esta temática. Le permitió ganar el Cóndor de Plata como mejor actriz y ser reconocida en el exterior.

Con recuerdos de su querido barrio muy latentes, sobre todo en épocas donde hay menos prisa y más reflexión, la exitosa actriz habló de lo que significan sus orígenes. “¿Cómo no me voy a acordar de zona Sur? ¿Cuándo me fui?, si siempre estoy volviendo. En Lomas tengo muchos amigos y conocidos. Poco antes de esta cuarentena, tuve la suerte de reencontrarme con una querida amiga que la conozco de la adolescencia y de mi paso por la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt (ENAM). Fue importantísimo para mí y el broche de oro antes de iniciar el aislamiento”, reveló Esther, quien aún dice ser aquella chica que asistía a la ENAM, escuela de donde se egresó y "aprendió lo que era la vida".