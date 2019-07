El refuerzo del Taladro ponderó la propuesta de Hernán Crespo y remarcó que, de cara al nuevo torneo, la misión es “cristalizar todo en puntos”.

El arquero Esteban Conde no dudó cuando Hernán Crespo lo llamó y le hizo la oferta. No hizo falta convencerlo. La idea de juego que pregona el Banfield de Valdanito ya había hecho el trabajo de seducción y en cuestión de horas dejó su Uruguay natal para instalarse nuevamente en el país, enfocado en una misión clara: poner al Taladro en lo más alto.

Las buenas producciones del equipo en el último semestre llamaron la atención del arquero uruguayo, de 36 años, que rápidamente rescindió su contrato con Nacional de Montevideo y desde la semana pasada trabaja en el predio de Guillón a las órdenes de Crespo.

“La idea de juego que mostró Banfield el semestre pasado me sedujo mucho. Es que deja ver claramente a lo que apunta y es una propuesta que me gusta mucho”, remarcó el flamante refuerzo en diálogo con La Unión, en el que además marcó como “clave” el llamado que recibió del entrenador. “Es lo que me terminó de convencer”, recalcó.

El arquero, ya instalado en el Sur, ponderó que hay una “convicción importante” del plantel en cuanto a la idea de juego y confía que “el funcionamiento mejorará con el rodaje” de los amistosos. “Lo único que se necesita es tiempo porque el trabajo se vio el semestre pasado, las insinuaciones fueron claras y ahora hay que cristalizarlo en resultado, que es de lo que vivimos”, resaltó el uruguayo.

Y fue claro sobre su gusto personal. “Este modelo de juego siempre te lleva a correr más riesgos, pero es la manera para estar más cerca de ganar los partidos. Por ende, lo que hay que hacer es cristalizar eso, o sea, ganar puntos. Sólo eso”, recalcó el uruguayo.

Conde ya sabe cuál será su rol dentro de esta propuesta, enfocada en jugar por abajo y con mucha participación del arquero, y por eso destacó su función como de “apoyo” a los compañeros al momento de buscar un salida prolija desde el fondo de la cancha.

“No se trata de salir jugando de abajo con el arquero por ser lírico, sino que se busca ser una rueda de auxilio en el momento que se necesita descomprimir el juego y a eso se apunta. Y esto lo estamos trabajando muchísimo en la semana. Seguramente saldrá muy bien en el inicio del torneo”, concluyó.