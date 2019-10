Hugo Arana se refirió a la cruda situación económica que le toca atravesar y contó que tuvo que vender su auto para sobrevivir.

El actor Hugo Arana manifestó que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, que por eso tuvo que vender el auto y usar una tarjeta SUBE, remarcando que “este es uno de los peores momentos” que le tocó vivir en el país.

“Yo estoy jubilado, cobro once mil y pico de pesos y tengo la obra social de actores. Me operaron del corazón y tomo siete medicamentos por día. Gasto 7.300 pesos por mes en medicamentos, con todos los descuentos de la obra social. Me imagino un jubilado que no tiene trabajo, que es una persona mayor. ¿Cómo hace? Se le va la jubilación en medicamentos”, enfatizó Arana.

En una entrevista con radio Rivadavia, el actor contó que tuvo que vender su auto y conseguir una tarjeta SUBE para poder viajar.

“Hace tres años vendí el auto y me manejo sin vehículo porque si hago números es una locura lo que sale el auto. Saqué la tarjeta SUBE y es toda una experiencia. La gente me pregunta ‘qué hace acá’ y le digo ‘estoy viajando’”, relató el creador de “Huguito Araña”.