Nicolás Messiniti afronta la pretemporada en Temperley con expectativa por el cierre de año que tuvo el equipo en los primeros puestos de la Primera Nacional.

A fuerza de goles y buenos rendimientos, Nicolás Messiniti se ganó un lugar en el equipo y en la consideración de Walter Perazzo. En plena pretemporada y con miras a un torneo que tiene a Temperley como protagonista, el goleador del Celeste apunta a soñar en grande.

“Somos los mismos chicos que terminamos el semestre pasado y estamos con mucha ilusión y esperanza. Hicimos un gran semestre, lo terminamos bien arriba y vamos por más ahora, para seguir en la pelea”, indicó el delantero que marcó cuatro goles en la primera parte de la temporada.

La llegada de Perazzo como DT no fue un hecho más en el andar de Messiniti en Temperley. Poco a poco le fue dando minutos de juego partiendo desde el banco hasta que lo afirmó en el puesto de centrodelantero. “Estoy muy contento tanto por el presente mío como por el del equipo, por como terminamos. Con Walter empecé a tener más continuidad e influencia, me pude ganar un lugar y eso me dio mucha confianza. Pienso que lo pude aprovechar al máximo”, señaló.

Y, siguiendo esta línea, agregó: “No la veía fácil cuando llegué. Tenía grandes jugadores adelante pero a fuerza de trabajo y confiando en mis condiciones sabía que podía ganarme un lugar”.

En plena pretemporada, el plantel de Temperley se pone a punto en lo físico pero también apuntala cuestiones del juego. “Tenemos que aceitar temas tácticos en cuanto a la presión que nos pide Walter, las salidas; no es que no sepamos hacerlo sino que hay que trabajar y repetir acciones”, dijo el ex Independiente. En el plano general, el convencimiento es mayor. “Tenemos una estructura de juego muy sólida, de atrás para adelante, nos convierten poco y eso es bueno. Hay que acertar más en el arco rival y así vamos a andar bien”, culminó Messiniti.