Algunos malintencionados salieron a decir que Sofía Jujuy se había operado los labios, para tener más volumen y la modelo salió a desmentirlo.

“Traté de sumarme al debate del tema de mis labios. No tengo nada puesto, no me puse, pero tampoco considero que tenga algo de malo ponerte. Si me lo hubiese puesto, no tendría problema en decirlo o recomendar que vayan al médico y consulten”, dijo “Jujuy”.

En medio del revuelo, la modelo aclaró que no pasó ni por la puerta del quirófano.