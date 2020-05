El volante del Granate se sumó a las charlas por Instagram y contó sus sensaciones del debut en Primera y su vínculo con el club. “Conozco todo de Lanús y todos me conocen a mí”, dijo.

A lo largo de la cuarentena, Lanús abrió sus redes sociales al contacto entre los hinchas y los jugadores. Matías Esquivel, uno de los más jóvenes del plantel, se sumó a las charlas en Instagram y respondió las preguntas de los fanáticos.

El volante de 21 años es uno de los grandes proyectos de las Divisiones Inferiores y en la última temporada hizo su debut formal de la mano de Luis Zubeldía. Sobre aquel primer partido, contó: “Tenía ganas de llorar. Me dijeron que iba a concentrar y llegué a mi casa y le conté a mi mujer. No lo podíamos creer. Estaba muy contento”.

Fue ante Racing, a finales del año pasado y con la 36 en la espalda. “Me acuerdo de que estaba re nervioso, pero mis compañeros me hablaban para que me quede tranquilo y haga lo mío”, agregó.

Hincha de Lanús (aunque con un pasado riverplatense), está en el club desde los 8 años y hoy tiene 21, por lo que se considera “de la casa”. “Lanús es todo para mí, es como mi casa porque llego y me conocen todos y yo también conozco todo en el club”, soltó. Y, consultado por su primer día en Guidi y Cabrero, reveló entre risas. “Mi primer recuerdo es un chiste. Iba con un compañero de baby y pararon la práctica, me tiraron una pelota y me pidieron que la pare. La agarré con la mano y me cagaron a pedos. Así arranqué”, recordó.

Durante la cuarentena, recibió en su casa de Solano los elementos de gimnasia para entrenar y una bicicleta del club. “Con mi cuñado y mi suegro aprovecho para hacer gimnasia. Tengo un hijo y juego con él y también trató de no aburrirme. Estoy terminando de hacer mi casa, juego a la Play, hago un poco de todo”, dijo. Y agregó: “Quiero que vuelva ya el fútbol, nosotros vivimos de eso. Se extraña mucho el día a día, la rutina de todos los jugadores de ir a entrenar, estar con tus compañeros, compartir el espacio con ellos”.

El volante zurdo también se refirió al apoyo que recibe de parte del DT, Luis Zubeldía, y de los referentes del plantel. “Luis nos da consejos a todos y nos ayuda a seguir creciendo al igual que todo el cuerpo técnico. Son todos muy buenos y nos acompañan. Lo mismo el Pepe (Sand) y el Laucha (Acosta). Nos hablan mucho a los más chicos y yo les pido consejos, hablamos antes de los entrenamientos o, a veces, después. Marcelino (Moreno) también me ayuda, me da referencias y las tomo porque sé que la rompe”, indicó.