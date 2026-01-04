¿Edith Hermida y Beto Casella? La decisión de Horacio Pagani

A través de Intrusos , en el cierre del año se generó un clima de incertidumbre entre distintos panelistas cuyos contratos estaban por finalizar, lo que abrió la posibilidad de cambios de canal y negociaciones de último momento.

En el caso de Horacio Pagani, la situación llamó especialmente la atención debido a su histórico vínculo con Edith Hermida, con quien conforma un tándem consolidado dentro del ciclo.

De acuerdo a lo contado, su decisión estuvo atravesada no solo por lo laboral, sino también por una elección personal ligada a su rutina diaria y su vida organizada.

Durante el debate, se planteó que el periodista había mantenido reuniones con otros canales, entre ellos América TV, y que incluso se especuló con un posible cambio a último momento. Sin embargo, con el correr de los días, la balanza se habría inclinado a favor de la continuidad.

Finalmente, Pagani seguirá en Canal 9, compartiendo pantalla con Hermida en Bendita y no se irá a América TV con Beto Casella.