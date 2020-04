Lali Espósito contó una vieja anécdota de los tiempos de “Casi Ángeles”, cuando el elenco se cruzó con Amaia Montero, por entonces la cantante de La Oreja de Van Gogh, quien terminó en una escena de pugilato con la China Suárez.

“Estaba Amaia Montero con unos tragos... bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con La China en un pasillo, en un momento que La China no soportaba mucho... tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a La China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo. ¡Qué anécdota horrible!”, dijo Lali sin intención de ofender sobre un viejo y jocoso altercado y luego pidió disculpas a la artista española, que se sintió tocada por el comentario.

“Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi Ángeles. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo”, escribió Lali en su cuenta.

Ahora tomó la voz Idoia, la hermana de Amaia, que tildó de “una mierda y una miserable" a la banfileña, con un agravio que suena demasiado exagerado por sólo haber desempolvado una anécdota de pasado. ¿Qué opinás?