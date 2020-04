El lateral, uno de los refuerzos que llegó a principios de año, elogió a la institución y se prendió a las preguntas de los hinchas en el ciclo de charlas.

Todas las semanas, Lanús organiza charlas entre sus hinchas y un protagonista del plantel. En esta oportunidad fue el turno de Nicolás Morgantini quien se desarmó en elogios para el club y se prendió a las preguntas picantes de los Granates.

El lateral llegó al club proveniente de Platense en el último mercado de pases y se encontró con una estructura diferente en relación a la que venía acostumbrado. “Lanús es increíble. Una cosa de locos lo que es este club. Es hermoso por la gente, las instalaciones, la infraestructura tanto utileros como compañeros de equipo, dirigentes, cuerpo técnico, todos. La verdad que me encanta”, remarcó el futbolista de 25 años. “Está muy ordenado, lo que más me sorprende es que no te falta nada. Te dan absolutamente todo, lo que uno necesita y quiera lo tiene. Me han hecho sentir muy cómodo”, agregó ante la consulta.

Habitual compañero de Ezequiel Muñóz en la concentración, Morgantini contó que el plantel lo recibió muy bien y que también tiene una gran relación con Marcelino Moreno y Carlos Auzqui. En este sentido, elogió al volante creativo del Granate. “La verdad que es un fenómeno. Cómo cubre la pelota, cómo la cuida. Tiene cosas de crack y es uno de los jugadores que puede romper un partido con alguna genialidad”, valoró.

Otra de las preguntas tenía que ver con el vínculo con Zubeldía, el DT de Lanús. Sobre ello, contó: “Luis me ha hablado bastante de fútbol y me da indicaciones de lo que pretende en mi puesto. Me dice que pase al ataque con soltura, que después así como paso tenga el mismo aire para volver porque es importante que un defensor defienda, que esté atento a los cierres, varias cosas. Creo que es un gran técnico y me va a hacer crecer mucho”.

Más suelto, el lateral contó que aprovecha la cuarentena para “cocinar y jugar con su hijo Bastian” y que también es de “mirar y hablar de fútbol”. El Barcelona “por Messi” es su equipo preferido de España y escucha “cumbia y reggaeton, y algo de rock para no aburrirse”. Por último, la lógica pregunta por el Taladro tuvo una respuesta contundente: “Me gustaría jugar un clásico y ganarlo por goleada. Sería hermoso”.