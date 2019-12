Los delincuentes robaron las pertenencias de los dueños de la vivienda mientras captaron al menor de ocho años que jugaba en el patio y aún permanece en estado de shock.

Tres ladrones ingresaron a una vivienda en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría y golpearon a una pareja de jubilados para robarles sus pertenencias, mientras que tomaron de rehén a un nene de ocho años que jugaba en el patio y aún permanece en estado de shock.

"Tuvo tanto miedo que se hizo pis encima", detalló la madre del menor, quien añadió: "Le pegaron a mi marido en la nuca y a mis suegros una patada en la costilla, porque no había nada de valor: se llevaron unas monedas del nene que estaba juntando, la pensión de mi suegro, dos camperas usadas, zapatillas y dos celulares".

El asalto ocurrió a las 20:30 en una casa ubicada sobre Camino de Cintura al 9300, donde, según explicaron los dueños, ya habían sufrido otros cuatro robos.

"Mi marido fue a buscar a nuestro hijo a la casa de los abuelos. Cuando abrieron el portón para salir, ellos estaban escondidos abajo de un camión y los sorprendieron", aseguró la mujer.

Además contó que, tras la "entradera", los malvivientes se subieron a "una camioneta que los esperaba afuera y se fugaron" y "el nene quedó asustadísimo y llorando".

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los delincuentes ingresaron a la vivienda apuntando con armas de fuego a las víctimas hasta llevarlas dentro del domicilio.

En tanto, en las imágenes se observa al niño con las manos en alto antes de ser tomado como rehén.

"Cuando mi nieto los ve, sólo atinó a levantar las manos como si él fuera el delincuente", relató Eva, abuela del nene, y agregó: "A mí me querían atar pero me resistí. Me llegaron a colocar precintos en las muñecas".

La denuncia fue radicada en la Comisaría 3° de Esteban Echeverría.