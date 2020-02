Falcioni valoró la actuación del equipo en el Monumental pese a la derrota. “Jugamos en función de equipo y conseguimos inquietarlos, jugar de igual a igual”, remarcó.

En la visita al Monumental, el Taladro cayó por la mínima ante River y Julio Falcioni se fue conforme con la actuación general del equipo.

“Enfrentamos al mejor y estuvimos a la altura del partido. Con buenos rendimientos y otros menos, jugamos en función de equipo y conseguimos inquietar, molestar, no dejar jugar y hacerlo de igual a igual en el segundo tiempo”, valoró el DT de Banfield.

En su análisis, Falcioni remarcó que el equipo “hizo un buen partido. Le achicamos bien los espacios a River y esos pases internos que saben hacer muy bien no los pudieron tener. Cometimos un error en darle libertad a un jugador que no debíamos y en apresurarnos en salir a anticipar a Montiel, dos cosas que no debíamos hacer y así llegó el gol. Después fue bueno lo hecho: bloqueamos a un equipo que es el mejor, sin ninguna duda”.

Y agregó: “Yo quería tener un partido largo, así como se presentó y creo que estuvimos muy cerca, manejando bien la pelota especialmente en el segundo tiempo. Quizás nos faltó presencia en el área para igualarlo pero teniendo en cuenta que jugamos con el mejor y que estamos en un proceso de consolidación del equipo, me voy muy tranquilo”.

A los 30 minutos del complemento se dio el ingreso de Daniel Osvaldo al campo, con todo lo que eso implicaba por su regreso al fútbol. Sobre el delantero, Julio marcó: “A Osvaldo le pedí que aguantara la pelota, que acompañara a Arias que era el otro delantero en ese momento y que hiciera un gol. Estuvo cerca”.

Por último, también valoró la actuación de Dátolo, en otras funciones en el Monumental. “A Jesús le cambiamos la posición, jugó a la derecha de Rodríguez y desde ahí tenía que dar el pase, jugó muy bien, hizo un gran desgaste y es por eso que sobre el final del partido decidimos darle más aire al equipo sacándolo”, concluyó.