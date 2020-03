River empató en Tucumán y Boca, con un golazo de Carlos Tevez, le ganó al Gimnasia de Maradona y en la última fecha se consagró. Fueron 90 minutos de mucha tensión en las dos canchas. Miguel Russo terminó de moldear el equipo que dejó Gustavo Alfaro, que le peleó de atrás y se dio el gusto de amargar a su eterno rival.

Carlos Tevez festeja con la tribuna el gol de Boca que le valió el campeonato en la última fecha.En un final apasionante, Boca le arrebató el título a River y se proclamó campeón de la Superliga Argentina de Fútbol 2019-20. El Millonario llegó a la última fecha un punto arriba, pero no pudo en Tucumán y empató con Atlético 1-1, mientras que el Xeneize venció a Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0 y festejó una nueva estrella.

La tensión se vivió en las dos canchas. La miraba en la TV y los oídos en la radio desde los estadios. En Tucumán, Atlético salió con todo y Armani, con esas atajadas a las que nos tiene acostumbrados, le ahogó el grito a Erbes. En La Bombonera, Tevez hacía levantar por primera ves a los suyos.

En el José Fierro, el mapa del partido estaba claro. El equipo de Zielinski metía miedo por arriba, el de Gallardo, bien a su estilo, hacía circular con criterio la pelota. En la otra cancha, Boca tenía las jugadas, las intenciones, pero no el control del partido.

Y por arriba lastimó el Decano. Córner de Aguirre y Toledo por el segundo palo cabeceó al gol ganándole en el salto a Martínez Quarta. Grito tucumano y de la multitud en La Boca, que le comenzó a exigir a sus jugadores el gol. Hasta ahí había desempate.

El Xeneize no podía abrir a la defensa de Gimnasia, que de contra buscaba lo suyo. Un par de intervenciones de Broun ante Tevez y Soldano mantenían el cero. Allá, en Tucumán, el Millonario comenzó a mostrar credenciales. Y lo empató. Suárez, De la Cruz, apertura a Casco, centro y aparición por el medio de Suárez para dejar sin chances a Lucchetti. River respiraba, volvía a poner las cosas en su lugar y a sentirse campeón. En Buenos Aires, bajó la efervescencia. El equipo de Russo no le encontraba la vuelta al Lobo de Maradona.

Los últimos 45 minutos fueron con más sufrimiento. De entrada Andrada le dio vida a su equipo manoteando un remate de Contín. River, por su parte, amenazaba cada vez más el arco de Lucchetti. Nacho Fernández decidió mal en un centro a Borré y después Heredia le cometió un claro penal al volante, que Loustau no sancionó. Fue la segunda jugada polémica de la noche, tras el gol mal anulado a Borré en el primer tiempo.

A Boca lo comían los minutos y los nervios. Ábila entró por su gol salvador. Lo tuvo dos veces Salvio, hasta que explotó La Bombonera con el remate desde afuera de Tevez que Broun no pudo despejar. Se infló la red, se inflaron los pechos de esos miles de hinchas que comenzaban a soñar con la vuelta mientras allá en Tucumán River no podía con Atlético.

Gallardo, desde el banco, no le transmitió el gol a sus jugadores. En la búsqueda, rompió con la línea de tres centrales. Afuera Pinola y adentro Quintero. Y cuando las energías mermaron Scocco y Pratto. Ahí, la victoria de Boca comenzó a repercutir en el Millonario.

Ábila tuvo el gol en su cabeza, Scocco en un mano a mano de esos que no erra. Se adicionaron cinco minutos en cada cancha. Sufrimiento y más sufrimiento. Boca aguantó y River se desplomó. Quedará en la historia esta definición. El Boca de Gustavo Alfaro que parecía estancado arrancó con Miguel Russo y cruzó la línea con la bandera de campeón. Marcelo Gallardo, hacedor de títulos, no pudo atrapar la Superliga, que le sigue siendo esquiva. El Tevez con cara de pocos amigos con Lechuga Alfaro terminó con esa sonrisa que va de oreja a oreja. El Apache lo hizo, Boca es campeón. Salud campeón.

Las Síntesis

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortíz y José Luis Fernández; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Nicolás Aguirre y Lucas Melano; Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Goles PT: 19m. Javier Toledo (AT) y 34m. Matías Suárez (R). Cambios ST: 0m. Leonardo Heredia por Aguirre (AT), 18m. Juan Fernando Quintero por Pinola (R), 22m. Ariel Rojas por Melano (AT), 31m. Ramiro Carrera por Acosta (AT), 33m. Ignacio Scocco por Suárez (R) y 42m. Lucas Pratto por Casco (R). Amonestados: Erbes, Aguirre, Fernández y Acosta (AT); De la Cruz (R). Expulsados: No hubo. Árbitro: Patricio Loustau. Estadio: José Fierro.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Gimnasia La Plata: Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Lucas Licht; Harrinson Mancilla y Víctor Ayala; Maximiliano Cuadra, Matías Pérez García y Matías García; Nicolás Contín. DT: Diego Maradona.

Gol ST: 27m. Carlos Tevez (B). Cambios ST: 12m. Ramón Ábila por Soldano (B), 13m. José Paradela por Pérez García (G), 19m. Maximiliano Comba por Cuadra (G), 22m. Nicolás Capaldo por Zambrano (B), 28m. Jhonathan Agudelo por Contín (G) y 43m. Emanuel Reynoso por Salvio (B). Amonestados: Fabra y Salvio (B); Goltz, Ayala y Licht (G). Expulsados: No hubo. Árbitro: Facundo Tello. Estadio: La Bombonera.