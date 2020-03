Atlético no venderá tickets para hinchas de River ni tendrá un espacio especial para ellos aunque si habilitará el expendio para no socios. “No vamos a preguntar de que cuadro son”, aclaró la dirigencia.

En el fútbol argentino es un hecho que los visitantes no tienen lugar en los estadios salvo por contadas excepciones. En Tucumán, Atlético le dio “una vuelta de rosca” al tema tratándose del lugar donde puede definirse el título de River.

En un comunicado publicado en las redes oficiales del club Decano, afirmaron: “La venta de entradas para el partido del próximo sábado ante River Plate será ÚNICAMENTE PARA PÚBLICO LOCAL y se desarrollará de la misma manera que en toda la temporada de la Superliga”.

El detalle es que habrá expendio de tickets para hinchas no socios el viernes y el mismo sábado y nada impide que los hinchas de River puedan comprarlos. Ante esa situación y consultado por el tema, el presidente Mario Leito fue claro: “Al que vaya a la boletería no vamos a preguntarle si es de River o de Atlético. Si los que vienen son de River, que vengan sin camiseta”. En este sentido, no habrá una tribuna que los diferencie y deberán compartir espacio con los locales.

Aunque no se confirmó la cantidad de tickets para los no socios, el estadio tiene espacio para 35 mil personas y es posible que salgan a la venta entre 5 y 7 mil entradas para este selecto grupo. En cualquier caso, los organismos de Seguridad están atentos al tema y en las próximas horas podría haber un cambio de planes.