La dirigencia del Celeste es tajante y su idea para este mercado de pases es clara: “Si no se va nadie, no llegará nadie”.

Temperley es un club que no hace locuras, siempre cuida sus arcas. Sabe que no puede gastar más de lo que entra. Y esa frase funciona como un mantra por los pasillos del estadio Alfredo Beranger, se respeta a rajatabla hace varios años.

Tan es así que, por ahora, la idea de la dirigencia del Gasolero es contundente de cara a la segunda parte de la temporada de la Primera Nacional: no contratar refuerzos. “Hoy no hay presupuesto para traer incorporaciones”, informaron, de forma tajante, desde la entrañas de la dirigencia.

En este contexto, y a pesar del deseo del entrenador Walter Perazzo, el panorama no es el más alentador. Es que si bien el DT quiere sumar futbolistas en todas las líneas para potenciar el plantel, en el Gasolero tienen en claro que no pueden excederse del presupuesto destinado para el plantel profesional. “Si no se va nadie, no vendrá nadie”, remarcaron desde la sub-comisión de fútbol.

Sin la intención de complicar las arcas económicas de la institución, desde la dirigencia no quieren dar pasos en falsos en este mercado de pases y remarcaron que aún “no hay gestiones” con ningún jugador en particular.

De esta manera, desmienten el interés por el delantero Nicolás Franco, un viejo conocido de Perazzo de su paso por Aldosivi y que apareció en los medios como el principal candidato para potenciar la faz ofensiva del equipo.

Con esto, los próximos días o semanas serán clave para definir qué pasará con el mercado de pases del Gasolero. Pero hay algo que es claro: si no se va ningún jugador, tampoco llegarán incorporaciones para la recta final de la temporada.