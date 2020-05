Lo afirmó el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, y esto incluiría todo el invierno. “Estamos buscando alternativas pero todavía no hay”, justificó el funcionario bonaerense.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió al éxito de la cuarentena obligatoria que se implementó para frenar la expansión del Coronavirus y aseguró que analizan extenderla “lo máximo posible”.

“Nos da tiempo para que pase el invierno, para que aparezcan avances tecnológicos como una tratamiento eficaz o la vacuna. Mientras tanto la única estrategia efectiva es el aislamiento. Estamos buscando otras alternativas, pero todavía no hay”, explicó el funcionario del gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Según el funcionario que secunda a Gollan, “incluso aquellos países que dijeron que no se podía vivir así y prefirieron abrir así tuvieron innumerable cantidad de muertos y después tuvieron que cerrar. Si queremos privilegiar la economía se vuelve a fojas cero”.

En este sentido, también valoró el funcionamiento del sistema de salud bonaerense. “Cuando empezó la pandemia teníamos el 95% de las camas ocupadas. Ahora, producto de la cuarentena y de que se suspendieron las cirugías programadas y hay menos accidentes de tránsito, la ocupación de camas de terapia intensiva está por debajo del 30%”, indicó.

Y volvió a ratificar la importancia de la cuarentena como medida de prevención. “Uno no puede pretender administrar de manera tan previsible la cantidad de gente que puede salir de la casa y al mismo tiempo evitar un brote. Si soltamos las medidas de aislamiento nos vamos a esa situación. No hay en la población inmunización suficiente. Hay que pensar en un extremo o en el otro. Hay pocos casos y cada caso que sucede son lugares que nos permiten encontrar a todos los contactos y aislarlos, para apagar cada uno de sus focos. Por eso no ocurre un brote descontrolado en una ciudad”, resaltó.

Además, sobre la capacidad de camas en la Provincia, detalló que en total hay 11.723, de las cuales están ocupadas 5.667 y solo 600 tienen pacientes con Coronavirus o síntomas de él.