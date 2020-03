El banfileño Lito Hambra, de 92 años, recuerda el brote de poliomielitis de 1956 que asustó a los vecinos, pero también los unió por un bien común. Mientras cumple con la cuarentena en su casa, advierte: “Hay que cuidarnos y no subestimar este virus”.

El grupo más vulnerable al Coronavirus son los adultos mayores. Y también son ellos los que vivieron el brote de poliomielitis en 1956, que afectó a alrededor de 6.500 personas y provocó más de 600 muertes; así que de sustos y cuidados algo saben, pero también de unión y solidaridad.

Lito Hambra tiene 92 años recién cumplidos, y mientras pasa la cuarentena desde su casa de Banfield recuerda el brote de polio en Argentina. “Fue terrible, se murieron muchos chicos, esa enfermedad los atacaba a ellos, provocaba la famosa parálisis infantil. Iban a parar todos al hospital de Infectología Muñiz, pero muchos se morían”, remarca.

Pero frente a esta catástrofe, la gente no se quedó de brazos cruzados. “Acá los vecinos nos concentrábamos para ir haciendo limpieza en las calles, poner cal en los cordones de la vereda porque la cal es un desinfectante, un antiséptico. Era una cuestión de higiene, de limpieza. No había nada científico para combatirla”, destaca, y agrega que los colectivos frenaban en su recorrido para ser fumigados y después seguían.

Para ese momento, Lito tenía 28 años, era comerciante, profesión heredada de su papá, un inmigrante sirio que llegó y pudo ponerse un “boliche”. Según el vecino, en el '50 “no había tantos elementos para atacar a una epidemia como hay ahora”, pero apunta que cuando finalmente salió la vacuna (creada por Jonas Salk y perfeccionada por Albert Sabin), “todo paró”. “Antes las epidemias de virus eran terribles, si te agarraba era mortal, porque no había antídoto, vacunas”, dice. Y con respecto a la varicela, la papera y el sarampión, marcó: “Era pasajero, había remedios caseros, pero te cuidabas y pasaba”.

“Ahora apareció esto, que es un virus nuevo, lo están investigando. Cuando descubran la vacuna, esto también va a parar.”

Cuando habla del Coronavirus, se lo escucha expectante, pero con la tranquilidad de ya haber pasado por algo similar. “Ahora apareció esto, que es un virus nuevo, lo están investigando. Cuando descubran la vacuna, esto también va a parar”, sentencia, aunque reconoce que se trata de una pandemia, lo que hace la situación más difícil de contener.

Lito pasa la cuarentena entre radio, música –es fanático del jazz, el tango y la sinfónica- y la compañía de su mujer, Juanita, de 86 años. “Tengo la suerte de tener un buen entorno, cinco nietos, y me cuidan mucho, nos tienen en casa, nos quieren cuidar. Nosotros enseguida lo comprendidos y cualquier cosa que necesitamos nos la traen ellos”, resalta, y cierra: “Yo tengo para pasarla bien, no me aburro. Ojalá pasemos esto, hay que cuidarnos y no hay que subestimar a este virus.”