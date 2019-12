Laura Coronel, poeta lomense, encabeza un taller gratuito para que los chicos puedan incorporar más y mejor contenido en las batallas.

¿Quién dijo que el hip hop, las batallas de Freestyle y la poesía no pueden convivir en un mismo espacio? Seguramente no conocerán a Laura Coronel, una poeta de Lomas que decidió ponerse al frente de una propuesta junto a un grupo de chicos de Fiorito para que puedan incorporar más contenido a sus improvisaciones.

El mundo del hip hop y la cultura urbana, tan en boga por estos días, encontró en las “batallas de gallos o Freestyle” su punto más álgido con miles de jóvenes reunidos en plazas y en eventos más masivos combatiendo con palabras. Esas rimas y métricas acompañadas con bases en uno o dos tiempos son medidas por un jurado que define qué jugador atacó mejor a su rival.

Advirtiendo el interés de los chicos por esta moda, Laura combinó su sabiduría con trabajo y conformó un taller gratuito en el Centro Cultural de Fiorito para mejorar las presentaciones de los pibes del barrio. “Hace unos meses le comenté a Hugo Bento sobre la idea que tenía de hacer un taller donde se pudiera enseñar a los chicos que hacen Freestyle, rap y hip hop. Matías Gasparrini me apoyó en la propuesta y arrancamos en el CCF con un grupo de chicos que hacen batallas”, contó la poeta.

“A través de eso que a ellos les gusta empecé a llevarlos para el lado de la poesía y leer, ellos me piden leer y me preguntan como rimar, en que música trabajar. Eso es lo más lindo que me puede pasar ahora. Todo tiene que ver con la palabra y la literatura. Lograr que chicos que hacen rap se interesen por la poesía, es algo muy lindo. Estoy muy feliz con este proyecto”, agregó.

“Buscamos diferentes caminos para llegar al conocimiento de la palabra, al mejor manejo del lenguaje, a una cultura, al libre pensador.”

Desde hace algunas semanas, los jueves de 17.30 a 19.30 se reúnen en el espacio ubicado en Recondo y la colectora de Camino Negro. Un bafle, los micrófonos, un rato de trabajo teórico y las rimas saltan a la cancha. “Buscamos diferentes caminos para llegar al conocimiento de la palabra, al mejor manejo del lenguaje, a una cultura, al libre pensador, al que decide por sí mismo”, expresó Laura, aunque claro, hay un trecho del dicho al hecho. “Recuerdo que cuando llegué, los chicos me dijeron ‘que raro porque sos una mujer’ y les dije ‘sí y puedo ser su abuela, pero también puedo enseñarles’. La verdad que tenemos una muy linda relación desde el primer día, me respetan mucho y me hace muy feliz lo que logramos cada vez que nos vemos”, remarcó.

PROTAGONISTAS. Francisco Carabajal, de 19 años, es uno de los jóvenes del barrio que se sumó al taller. Sobre la propuesta, comentó: “Me parece buenísima la idea del taller. Da a conocer la cultura que hace mucho tiempo existe en Argentina y ahora es más popular. Es una forma de darle al rap más técnica en los barrios, donde los pibes salen a hacer lo que les gusta. Tal vez uno empieza a rapear con sus amigos, pero la idea de venir a un taller con una profesora le da un poco de profesionalismo a la batalla de Freestyle”

Kevin Fernández, otro de los jóvenes que se sumó a la movida, valoró: “Empecé a venir al taller porque me gustó la idea de que se dé a conocer esta música y la cultura y, además, poder conocer gente que también aprecie las palabras y poder aprender más y mejorar como persona y como artista en esta música”.

Acompañar

El subsecretario de Cultura, Matías Gasparrini, subrayó el apoyo del Municipio al taller: “Dentro de lo que es el proyecto de Literatura Lomas decidimos apoyar la propuesta de Laura y favorecer que los chicos reciban enseñanza a través de las letras. Vimos desde hace un tiempo que había un grupo de juventud muy grande que quería expresarse a través del Freestyle y lo apoyamos con eventos, shows, espacios para ellos y hasta nuestra propia liga local”.