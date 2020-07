Desde la Unión de Clubes de Barrio del Distrito, Adrián Altamirano habló del presente de las instituciones, su rol durante la pandemia y la necesidad de que se apruebe el proyecto en Senadores.

En Esteban Echeverría, alrededor de 60 clubes de barrio componen el organigrama del Distrito. Hoy, a puertas cerradas, viven una delicada situación y esperan con ansias la sanción de la Ley de Asociaciones Civiles que les dé un respiro y un empujón para seguir adelante.

Adrian Altamirano, presidente de la Unión de Clubes de Barrio de Esteban Echeverría, hizo un análisis sobre la actualidad de las instituciones en el Municipio y resaltó el trabajo que llevaron adelante en cada barrio para sostener el tejido social frente a la pandemia.

“Hoy el contexto es delicado en todos los aspectos. Los clubes venían golpeados por lo que fueron los últimos cuatro años, los tarifazos de Macri y el insistente pedido de que el Estado se haga cargo o nos ayude a sobrellevar los problemas. La pandemia hizo que ahora, además, esté todo parado y los clubes quedaron en la nada. Hay algunos que realmente no tienen ayuda de nadie y se les hace muy difícil saber si seguirán abiertos o qué pensar a futuro”, explicó.

En este sentido, en su distrito, solo media docena de instituciones tienen una infraestructura importante que les permita sumar actividades y reinventarse. El resto se sostiene, fundamentalmente, del aporte de socios, rifas o el ingreso que se generaba cada fin de semana con las fechas del fútbol infantil. “En el último tiempo, muchos clubes también funcionaban como merenderos y ahora, con padres que eran changarines o vivían del día a día, el contexto para esos chicos es más difícil. Y eso se traslada a los empleados de los clubes, a los que se les debe seguir pagando incluso cuando hace 4 meses que la mayoría de las entidades no generan ingresos de ningún tipo”, indicó Altamirano.

Por estas horas, en la Cámara de Senadores de la Provincia se puede dar el paso fundacional de la creación de la Ley de Asociaciones Civiles, una clave para ofrecerles contención y apoyo desde el Estado a los clubes, con más de una decena de normativas en pos de su empoderamiento y resurgir. “Estamos a la expectativa de que se apruebe la ley y se dé ese cambio rotundo que precisamos. Desde hace años hay una dejadez de parte del Estado y eso, en muchos casos, se suma a que algunos clubes quizás no tienen una buena cabeza, lo que genera que, por ejemplo, no estén los papeles en regla de la institución y, por lo tanto, no puedan acceder a beneficios impositivos o a ayuda del Estado. Pienso que con las herramientas que aporta la nueva ley, se va a lograr que más clubes puedan estar en condiciones. Significaría dar un paso importante hacia adelante”, detalló.

Y por último, resaltó el rol de los clubes en la pandemia y en la vida social de los argentinos. “Los clubes fueron los primeros en dar una mano en los barrios con ollas populares y viandas y eso pasó en todos los distritos. Nuestro lema es que la familia, la escuela y los clubes son fundamentales en la vida de cada uno porque siempre están presentes. Y no se trata de tamaños: hay clubes de una infraestructura mínima que cada fin de semana tienen 200 o 300 chicos haciendo deportes y divirtiéndose. Hay que pasar esto, resistir y encarar el año que viene con una ley”, concluyó.