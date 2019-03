La diputada nacional criticó duramente al ministro de Justicia por el rol que tomó en el juicio de encubrimiento de la causa AMIA.

La relación entre la diputada Elisa Carrió y el ministro de Justicia, Germán Garavano, nunca fue buena y al parecer con el correr del tiempo se torna más tirante. La líder de la Coalición Cívica tildó de “imbécil” al funcionario y consideró que es “falto de inteligencia”, algo que según su punto de vista quedó en claro en el juicio por encubrimiento en la causa AMIA.

Sin reparos, ni apelar a medias tintas en sus palabras, Carrió volvió a criticar públicamente al ministro de Justicia por haber dejado caer la acusación contra los exfiscales Eamon Müllen y José Barbaccia en la causa AMIA, algo por lo que el Gobierno fue muy criticado.

“La Cámara de todas maneras condenó a los ex fiscales en la causa AMIA donde él ordenó no imputar, este chico no tiene la más pálida idea de la dimensión de las causas que trata. No digo que sea malo, pero ser imbécil también es un error”, disparó la legisladora.

Consultada sobre el por qué de su tono en al programa Hablemos de otra cosa que se emite por LN+, la armadora de la alianza Cambiemos dijo: “Yo no tengo trato con imbéciles”.

Y fiel a su estilo punzante e incisivo prosiguió: “Digo imbécil como lo dice la Real Academia, es decir, falto de inteligencia. Es una descripción objetiva”.

Carrió se refirió a la decisión de Garavano de no pedir condena para los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que finalmente fueron sentenciados a dos años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y no por el delito de encubrimiento como solicitaban los familiares de las víctimas.

Los fiscales estaban acusados de participar en el pago de coimas, las amenazas y la construcción de pruebas falsas para desviar la investigación.

Los enfrentamientos de Carrió con Garavano arrancaron en 2017 cuando la abogada de confianza de la legisladora, Mariana Stilman, presentó su renuncia a la representación de la querella de la Unidad AMIA. En un comunicado, la Coalición Cívica ARI sostuvo que la razón de esa decisión fue el accionar del ministro en el expediente.

El año pasado, la tensión entre ambos se elevó cuando el ministro dijo, pocas horas antes de que Carlos Menem fuera sobreseído por prescripción de la causa armas, que nunca era “bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención”.

Por esos dichos, en octubre la diputada impulsó un pedido de juicio político contra Garavano pero no tuvo quórum suficiente en la Comisión para aprobarlo.