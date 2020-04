¿Acaso alguien se imaginaba, hace unos meses, que íbamos a pasar semanas encerrados en nuestras casas para protegernos de una pandemia mundial? El Coronavirus está impactando en nuestra sociedad de maneras que aún no somos capaces de comprender. Volveremos a salir a la calle y hacer nuestras vidas de siempre, pero diferentes. Nuestra comunidad, nuestro barrio, también cambiarán. El tiempo todo lo transforma.

No solo las pandemias provocan cambios. El mundo está en constante transformación. Pensemos en Lomas de Zamora. Sin ir más lejos, hace poco más de 15 años, en la zona comercial de imparable crecimiento que conocemos como Las Lomitas casi no había locales, sino que era un barrio residencial. ¿Increíble, no? Bueno, imagínense lo distinta que era la ciudad 80, 90 o 100 años atrás.

Vamos de viaje a 1904. En la zona este de Lomas, un grupo de vecinos decidió fundar un club para disfrutar de su deporte favorito: el hipismo. Aunque hoy parezca raro, en ese momento las carreras de caballos eran más populares que el fútbol en todo el país. El Lomas Jockey Club abarcaba entonces un perímetro comprendido entre las calles Sarandí, Cerrito hasta Tercera Arenales (hoy Francisco Amero), general Hornos, siguiendo la curva de la pista hasta Viamonte para terminar en Balcarce.

Siete años después, aquel primer predio fue trasladado a Longchamps, donde funcionó por unos años hasta que un incendio lo destruyó por completo. Los lomenses, desesperados por ver carreras cerca de su casa, ejercieron tanta presión que en 1914 se inauguró entonces un nuevo hipódromo, en Temperley: lo hicieron en la quinta que pertenecía al doctor Domingo Cabred y la entrada principal del lugar estaba en la esquina de la actual avenida Eva Perón (ex Pasco) y Almirante Brown.

El hipódromo era inmenso y fue un éxito inmediato. Gracias a su buena ubicación y sus novedosas instalaciones, recibió a muchos visitantes de la Ciudad de Buenos Aires y en poco tiempo llegó a superar en recaudación al reconocido hipódromo de La Plata.

Además, claro, generó un gran movimiento económico para la zona: no sólo se beneficiaron los vecinos que tenían comercios en los alrededores, sino que muchos se aprovecharon la oportunidad para abrir locales que daban soporte y servicio al turf, como los studs (lugar de cuidado de los caballos). Durante más de una década, la hípica fue el deporte rey en nuestro partido.

Hacia fines de la década del 20, el crecimiento del fútbol como fenómeno de masas, los evidentes arreglos de carreras y la pérdida de apoyo político provocaron su rápida caída. El acta de defunción del hipódromo de Temperley se firmó el 27 de mayo de 1927, cuando lo clausuraron con una ley provincial. Luego los terrenos se vendieron y se empezó a edificar.