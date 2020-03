Leandro García Pimentel es el encargado de llevar adelante la obra, en la que se podrá ver los cuatro elementos de la geografía Argentina. La estructura posee mil metros cuadrados.

Un ícono de Monte Grande como lo es el tanque de agua, que se encuentra frente a la estación de tren, lucirá próximamente un gigante mural que lo embellecerá. El artista Leandro García Pimentel, vecino de la localidad, trabaja para que su obra quede lista para el 9 de abril, fecha en la que está estipulada la inauguración.

Específicamente, la obra trata de cuatro titanes, correspondientes a los cuatro elementos, acordes a la geografía de Argentina. “Sostienen una rosa de los vientos, que apuntan a los cuatro puntos cardinales. La idea es que pueda sentirse como el centro del mundo y cómo lo vemos desde este lugar”, indicó Pimentel.

“En 2014, el Municipio llevó adelante un concurso para pintar el tanque. Yo mandé mi proyecto y salió ganador, pero en aquel entonces quedó truncado. A principios del año pasado me convocaron, se retomaron las charlas y para septiembre se comenzó con la obra”, explicó el artista sobre los inicios del mural.

El tanque, cercano a la Plaza de los Fundadores, posee una superficie de mil metros cuadrados. El hombre de 36 años indicó que trabaja arduamente para cumplir con los lapsos y llegar a inaugurarlo en la fecha pactada, que es el día del Partido de Esteban Echeverría: “Es complejo el formato, el tamaño y la manera de pintar con andamios, pero ya estamos en la última etapa, lo que sería el plato de arriba”. A su vez, aclaró que trabaja de lunes a viernes y que más de la mitad del mural lo confeccionó solo, pero que actualmente cuenta con un ayudante para acelerar los tiempos.

Para él es especial haber sido elegido en su ciudad ya que tiene planes de mudarse a Canadá (país de origen de su padre) a fines de este año para continuar con su vida profesional: “Crecí en Monte Grande y es un honor haber intervenido en este tanque, que es muy emblemático en la zona, todo el mundo lo conoce. Es algo único, no sé si otra vez en la vida podré hacer algo como esto; quiero dejar una marca, pese a que después ya no esté físicamente acá, eso me seduce bastante”.

Él se desempeña en el dibujo, la escultura, la cerámica y los murales destacó la conexión que logró con los vecinos en estos cinco meses, quienes por curiosidad se acercaban a consultarle detalles de la obra. “El muralismo tiene eso de conectar con la gente y los espacios públicos, te modifica el entorno”, dijo.

Hace más de 15 años que Leandro se dedica a ser artista y puede vivir de ello. Perseguir sus sueños y sus metas fuera del país aparecen en el horizonte cercano. “Quiero poder dedicarle más tiempo a mis obras personales y que mis trabajos aparezcan en galerías. En Canadá hay un poco más de mercado y para los trabajadores de la cultura como yo, moverse en un contexto con una amplitud mayor, es beneficioso para desarrollarse. Es por eso que voy a ir a probar suerte”, cerró.