Emmanuel Iodice, coordinador del equipo de running del Club Banfield, habló sobre la masificación del deporte en los últimos años y de cómo se organizaron para entrenar durante la cuarentena.

Si bien por estos días no pasa, ya no es extraño para la vista encontrarse con decenas de personas corriendo por las calles o las plazas en distintos momentos del día. El running como deporte se ha masificado en el país y en el mundo y, desde la lógica, se puede comprender el porqué.

Emmanuel Iodice, entrenador del Running Team del Club Banfield y triatleta internacional, tiene un pensamiento alrededor de este fenómeno del cual forma parte hace más de una década. “Este es un deporte muy fácil de hacer, no requiere un gran gasto económico y tiene muchas cualidades. Solo necesitas un par de zapatillas y ganas de correr. No precisas juntar 11 jugadores o una bicicleta, un equipamiento específico. Es un deporte que engancha mucho porque la gente busca autosuperarse y eso se ve en cada competencia. Si bien en las carreras hay muchos participantes, salvo los 3 o 4 que van a ganar, el resto de la gente busca mejorar su propio tiempo”, remarcó el nacido en Lonchamps.

Con 15 años de experiencia en la educación física, Iodice empezó en 2019 a trabajar en el Club Banfield. En el inicio de la actividad, un grupo de menos 10 personas formaban parte del running: hoy son más de 60. “Creció mucho la actividad en el club y estamos súper contentos por eso”, comentó. Sin embargo, la realidad le dio un golpe al entusiasmo.

El aislamiento es un enemigo directo del running: correr en espacios al aire libre está totalmente prohibido (si bien Alberto Fernández deslizó que analizaban modificar este reglamento) y son pocos los que pueden contar con un lugar acorde en su casa. En Banfield pusieron la inventiva a la orden del día y desde que empezó la cuarentena entrenan apuntalando el aspecto físico.

“No podemos correr así que hacemos entrenamientos de fuerza, flexibilidad, propiocepción, y trabajos para evitar futuras lesiones. Tres veces por semana tenemos actividades cada uno desde su hogar y nos viene bien porque durante la temporada son cuestiones que uno las tiene olvidadas y sirve mucho reforzarlas siendo que no se puede correr”, explicó el profe.

“El estado de forma en lo que es el running se pierde cuando no corres. Por eso, le buscamos la vuelta para trabajar otros aspectos del entrenamiento que influyen en la mejora de la carrera”, agregó.

En los últimos días, en las redes sociales se hicieron virales videos de personas corriendo adentro de su casa e incluso haciendo distancias largas en espacios acotados. Iodice lo crítica. “Se armó mucho debate sobre si sirve o no. Para mí no porque no ganas nada en lo físico y es muy perjudicial para las articulaciones. Te podes lesionar. Yo no se lo recomiendo a ninguno de los alumnos ni lo llevo adelante en mi caso. El único punto favorable es en lo mental, porque quizás lo queres hacer o tenes la necesidad como un desafío personal. Pero como profesional no lo recomiendo: no tiene beneficios físicos y es peligroso”, aclaró.

Banfield tiene su propia maratón y es el momento de encuentro masivo de todos los que participan de la actividad. Luego, a lo largo del año, tratan de hacerlo como grupo o a modo individual en distintas carreras, siempre con el mismo objetivo: representar al club de sus amores. “Todos los chicos del running tienen un sentido de pertenencia importante con el club y cada vez que participan en una carrera lo hacen representándolo. Se trabaja habitualmente sobre tres encuentros: los 21k y 42k de Buenos Aires y los 10k del club. Son los eventos más importantes del calendario aunque también apoyamos y participamos de otras como la que organiza el Rotary de Banfield o los 15k de New Balance”, indicó.

¿CÓMO SUMARSE? Los interesados en ser parte de la actividad pueden contactarse con el grupo a través del Instagram @runningteambanfield. No se necesita experiencia previa y cualquiera puede participar. “La actividad está pensada desde el lado del esparcimiento, de la salud, de lo social. Hay un calendario de carreras pero no es obligatorio participar. La idea es poder entrenar y disfrutar de la actividad”, concluyó el profe.