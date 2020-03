Los interesados en sumarse, pueden hacerlo a partir de mañana, día en que van a estar juntando las botellas con material en desuso.

A partir de hoy, el Rotary Club Lomas Este estará recibiendo las botellas llenas de material en desuso que comenzaron a juntar el año pasado y fue tanto el éxito de esa campaña que vuelven a invitar a los vecinos a que se sumen al desafío que intenta cuidar el medio ambiente.

Los que ya conocen la iniciativa, durante todo el verano estuvieron armando las ecobotellas que ya pueden ser entregadas de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 en la sede del Rotary ubicada en Almirante Brown 2163, Lomas.

“Gracias a los que este verano siguieron reciclando plástico de un solo uso armando ‘botellas de amor’”, señalaron los organizadores de la campaña local que se inició gracias al trabajo en conjunto con la Fundación “Llená una Botella de Amor” de Bernal.

Los que todavía no conocen la campaña pueden sumarse simplemente introduciendo en el interior de una botella de plástico de un solo uso, todo tipo de material que no sirva como bolsas, paquetes de arroz, fideos, polenta, galletitas, snacks o envoltorios de golosinas etc.

Para aprovechar el espacio es importante que este bien compactado.

“Gracias por el compromiso, en comunidad estamos ayudando a cuidar nuestro planeta”, destacaron desde el Rotary y agregaron: “Bienvenidos a los que se suman a este proyecto”.

Con más de 3 mil botellas llenas de papel, bolsas de nylon y plástico concluyó la campaña que inició el espacio local el año pasado y hoy dan inicio a la nueva recolección de “botellas de amor”.

Facebook/Rotary Club Lomas de Zamora Este.