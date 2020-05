Apunta a realizar obras de infraestructura sanitaria y de equipamiento y viviendas, en el marco de la emergencia por el Coronavirus. Participarán Pymes, cooperativas, gremios, mutuales, y trabajadores independientes.

En medio de la crisis generada por la pandemia, el presidente Alberto Fernández encabezó en Olivos la presentación de Argentina Construye, un programa federal de inversión pública cuyo objetivo es realizar obras de infraestructura sanitaria y de equipamiento y viviendas. El plan generará 754.734 puestos de trabajo, entre 343.236 empleos directos y 411.498 indirectos, y este año tendrá una inversión de $28.992 millones.

“La construcción de vivienda es una muy buena forma de poner en marcha una economía que estaba muy quedada, porque tiene un efecto multiplicador, y porque gran parte de lo que se necesita para construirla no tenemos que importarlo de ningún lado, sino que lo hacemos nosotros”, dijo Fernández, y agregó: “Hoy, con este plan, estamos recuperando el concepto de solidaridad”, aseguró el Presidente e invitó a construir “una sociedad que integre a todos, no una que excluya y menos que hace de cuenta que el otro no existe”.

Las obras estarán a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y serán articuladas con gobiernos locales, PyMEs, cooperativas, gremios, mutuales, y trabajadores independientes.

El plan contempla la construcción de 5.500 viviendas, la refacción de 42.900 unidades, además de la entrega de 204 mil microcréditos para la compra de materiales, y la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios en todo el país.

Además, proyecta la generación de 2 mil lotes urbanos con servicios disponibles para la construcción, la dotación de equipamiento comunitario para la atención de la emergencia, y el otorgamiento de créditos hipotecarios para las diferentes líneas del programa.