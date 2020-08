El integrante de la Generación Dorada y medallista olímpico compartió un encuentro virtual con jugadores y entrenadores del club, donde repasó su carrera y habló del valor del deporte en los clubes.

La temporada de cuarentena habilitó momentos únicos para muchos deportistas amateur por las facilidades del Zoom y el encuentro virtual. En esta oportunidad, el exbasquetbolista Juan Gutiérrez compartió casi dos horas en el marco del ciclo de charla con jugadores e integrantes del básquet de Talleres.

No todos los días se habla con un jugador de la calidad del “Pipa”. En su currículum hay cinco medallas de oro con la Selección Argentina, integrando la Generación Dorada de Ginobili, Scola y tantos otros, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y dos de plata en los Torneos de las Américas. Además fue múltiple campeón en la Liga de España y con Obras en el país. Escucharlo es aprender.

“Soy de 9 de Julio, Buenos Aires: es casi una casualidad que haya sido basquetbolista. 9 de julio es una ciudad de futbol, automovilismo, campo, tuve suerte que mi club fuera el club federado de la ciudad, desde muy chico jugué al básquet. Vine a prueba en Obras, yo en realidad buscaba terminar la secundaria y venir a Buenos Aires a estudiar. Y acepte porque era un lugar donde podía jugar al básquet, no porque buscaba una trayectoria deportiva, fue un poco de casualidad. Pero tenía a mis dos hermanas mayores en Buenos Aires y eso fue un sostén”, contó en relación al inicio de su etapa deportiva.

En este sentido, hizo foco en la importancia que tienen los clubes de barrio, en días en donde se debate un proyecto de ley para darles apoyo. “El crecimiento de un club en básquet debe apoyarse en las inferiores, infraestructura y el grupo de trabajo, los profesionales a cargo. Lo importante es dar pequeños pasos, pero sólidos, que la cancha nunca sea un problema de tiempos de entrenamiento, de espacios… Los clubes son un lugar increíble donde se forman deportistas y personas, esa es la base de la pirámide”, indicó.

También habló de su paso por el básquet español y con la Generación Dorada en la Selección. “En marzo de 2004 me fui a España y me llegó un llamado de la Selección y me sorprendió muchísimo, nunca había estado en una selección nacional juvenil. Terminé jugando en Brasil, y hasta el 2013 estuve todos los años en la selección: pasé por 9 de Julio, en Obras, Granada (en 2004, casi 7 años) después Obras y un último y único año en Tenerife. Durante los juegos Olímpicos, me toco entrar y lo hice bien, independientemente del resultado grupal”, resaltó.

Consultado por Silvio Santander, el entrenador surgido del semillero Albirrojo, expresó: “Lo enfrente muchas veces y cada vez que me tocaba jugar contra un equipo de él, sabias que la ibas a pasar mal, siempre está al día, me encanta la pasión que tiene”.