A casi un año de su última carrera, el Chevrolet 400 de Fernando Aparicio se presentó en el autódromo Roberto Mouras. Durante la serie apareció un problema de nafta, que lo frenó en la final. Ahora, el objetivo es la doble fecha del 15 y 16 de diciembre próximo.

Fernando Aparicio y su Perla Negra volvieron a las andadas en el Roberto Mouras de La Plata, durante este fin de semana en la categoría TC Platense. Su última aparición había sido el 26 de noviembre del año pasado, precisamente en el mismo escenario.

“Había tenido un intento en el Pro Car 4000, pero tuve la mala suerte de romper el motor. Para esta oportunidad hice un arreglo con Néstor Carrera, que tenía uno disponible y dispusimos correr esta fecha y la doble que se va a realizar el 15 y 16 diciembre”, comentó el piloto a La Unión.

Aparicio estaba en el equipo de Daniel Tortosa, pero por problemas presupuestarios debió abandonar y volver a armar uno propio, con la atención del auto Silvio Vives y los motores del Pelado Carrera. “El equipo lo armé en mi taller, pura y exclusivamente para el Perla Negra”.

Había mucha ansiedad por poner el auto en pista. Hubo un solo entrenamiento en el Mouras, porque no tenían gomas de lluvia. “El domingo la superficie estaba húmeda, pero se podían usar gomas lisas. Clasificamos 11° sobre 24 corredores”, dijo el lomense.

“Ahora habrá que trabajar sobre toda la alimentación de combustible, desde el tanque de nafta hasta el carburador”.

Durante las series, en la primera, el Chevrolet 400 anduvo muy bien, pero aparecieron algunos problemas que no opacaron su regreso. “Largamos sextos y terminamos séptimos, con un problema de nafta. Aparentemente en el regulador de la bomba de nafta. Lo cambiamos, también el filtro, revisamos el chupador del tanque, la bomba, pero en la final volvió a aparecer la falla en forma permanente”, explicó Aparicio sobre las dificultades, que sin embargo, no le imposibilitaron arrancar la final del TC Platense.

En la final, largó en la séptima fila (13°) y en la tercera vuelta ya estaba sexto. El motor respondió de maravillas y el auto se lo bancó. “Pero al entrar el Pace Car (auto de seguridad), en el relanzamiento se plantó, se cayó la presión a cero, por suerte me esquivaron dos autos. Di una vuelta más fallando, me metí a boxes, pero no hubo caso”, explicó el piloto.

Por último, Aparicio explicó los pasos a seguir y su amor por el TC Platense: “Ahora habrá que trabajar sobre toda la alimentación de combustible, desde el tanque de nafta hasta el carburador. Esta categoría es el lugar donde empecé en seis cilindros con un Fiat 600. Después corrí en el TC Regional y el Pro Car 4000, pero me tira este por una cuestión de afinidad, con un montón de gente que conozco de muchos años. Me siento cómodo. Siempre fui muy bien recibido en todas las categorías y me han dejado las puertas abiertas para regresar. Pero si tengo que elegir una camiseta, me quedo con la del TC Platense.