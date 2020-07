En medio de la pandemia y el aislamiento, Silvia Süller se creó su propio emprendimiento y sin moverse de su casa.

“Mi trabajo es puramente social y de casa no me muevo ni loca. Decidí recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora por $300. Charlamos de lo que quieran”, dijo.

También explico cómo acceder y también cómo abonar. “Me escriben por privado y les paso mi CBU para el depósito. Cuando me muestren el papel hablamos y también videollamada, se entiende”, acotó.

Silvia tuvo hace un par de años algunos problemas de salud, pero ya está recuperada y haciendo de las suyas.