En un acto encabezado por el intendente, Martín Insaurralde, los representantes de las instituciones barriales recibieron un cheque por $50 mil para que puedan afrontar gastos, comprar equipamiento, realizar obras o arreglos en sus instalaciones.

Por la crisis económica que atraviesa el país, los centros de jubilados no están pasando por un buen momento, y atento a esto, el Municipio de Lomas les otorgó subsidios para que puedan afrontar gastos, realizar obras de infraestructura, arreglos en sus instalaciones o cubrir algunas de sus principales necesidades.

Los subsidios, de $50 mil cada uno, fueron entregados a representantes de 88 instituciones barriales que trabajan con vecinos de la tercera edad, durante un acto en la sede del Instituto Municipal de Discapacitados y Adultos Mayores (Imdiam), que encabezó el intendente, Martín Insaurralde, junto a varios funcionarios de su Gabinete.

“Por tercer año consecutivo, atendiendo la realidad y los reclamos de los centros de jubilados, que son la segunda casa de muchos vecinos, optamos por apoyarlos y darles una mano en este contexto que les está tocando vivir”, señaló el Jefe comunal.

Los más de $4.000.000 que se repartieron entre los referentes de cada institución servirán en algunos casos para reparar filtraciones, construir desagües, renovar conexiones eléctricas o de agua, comprar hornos, televisores o para pintar las instalaciones.

Desde la Dirección de Adultos Mayores local explicaron que “hay entidades que, como funcionan en un edificio antiguo, utilizan el subsidio para contratar un matriculado y hacer nueva toda la conexión de gas o comprar estufas ahora que se viene el frío”. Así lo precisó el nuevo titular del área, Nicolás Luciano, que asumió en reemplazo a Leandro Pavón.

“Esta ayuda económica es clave para ellos, porque muchas veces no tienen los recursos para afrontar gastos, y nosotros, en base al trabajo que hacemos en el Imdiam, con las actividades, las visitas periódicas que realizamos a cada espacio o el contacto directo que tenemos, sabemos cuáles son sus inquietudes y lo que precisan”, agregó.

Nelly y las representantes del Centro de Jubilados Sueño de Amigos, de Banfield, se mostraron contentas por la ayuda recibida y resaltaron que “es importante” que el Estado “no se olvide de los jubilados”. Mirta Ferreyra, del Centro de Jubilados 20 de Septiembre, se manifestó en el mismo sentido, y agregó: “Con esto vamos por más, a seguir creciendo”.

No es la única ayuda que otorga el Municipio a los jubilados. Cuando el PAMI no desembolsa la plata para realizar talleres o actividades en los centros, o no les entrega sillas de ruedas, bastones o trípodes, el Ejecutivo local hace un esfuerzo y lo cubre para que los vecinos tengan lo que necesitan.

“Hay mucha necesidad. Hoy lo que es PAMI está funcionando muy mal y lo que no entrega lo está cubriendo el Imdiam porque los adultos mayores están pasando una situación muy difícil y no los podemos dejar solos”, afirmó Nicolás Luciano.