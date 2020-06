Leandro Urriza, Manu Carrusca, Lorena Galván, Sergio Canseco y Alberto Blázquez se refieren al regreso a los entrenamientos cumpliendo con protocolos sanitarios.

Por estos días, distintos deportes han regresado a la actividad en el mundo. En Argentina, si bien se presentaron algunos protocolos y otros, incluso, ya fueron aprobados pero todavía no puestos en práctica, los diferentes protagonistas tienen su propia opinión y plantean sus posturas.

En diálogo con La Unión, profesionales de distintas áreas y deportes en la región se refirieron al tema y respondieron las siguientes consultas: ¿Se puede volver a entrenar? ¿Cuándo y cómo?

El rugby es una de las disciplinas que más dificultades tendrá para regresar oficialmente. Al hecho de que es un deporte de contacto permanente se suma que los más de tres meses sin la actividad física habitual han jugado su papel en el estado de los jugadores. Leandro Urriza, forward de Pucará y profe de educación física, señaló que el regreso de inmediato sería un error: “Hay jugadores con parque y gimnasio acoplado, y otros con un departamento que estuvieron encerrados toda la cuarentena. Sería un error que la URBA decida que compitamos sin hacer una pretemporada, sin una adaptación previa”.

Y agregó: “Yo extraño jugar, pararme en una cancha y competir, desde ya. Pero soy consciente de la situación y hoy no tenemos un panorama real de la enfermedad. A lo sumo, si el contagio baja y podes volver, te quedan dos o tres meses de competencia y capaz se puede hacer un torneo corto por zonas, un torneo de otro tipo”.

Manu Carrusca, capitán de Lomas Athletic, también señaló que el regreso “es complicado”. “Por cómo viene la situación y viendo que estamos entrando en el pico de casos, no veo la posibilidad cercana o en el corto plazo de poder entrenar todos juntos. Habría que seguir los pasos de otros deportes profesionales como puede ser el fútbol y tomar de ejemplo eso. Lo que sea, tendrá que ser con cautela, de a poco, para evitar que termine en algo catastrófico”, indicó.

Además, hizo referencia al aspecto mental y cómo juega en este contexto. “Es un desafío para todos los clubes mantener a los jugadores enganchados en el deporte y ayudarlos a enfrentar los bajones anímicos propios del encierro y de no poder entrenar. No pienso que sea un año totalmente perdido porque siempre le podés encontrar la vuelta para fortalecer otros aspectos pero en lo deportivo no hay mucho que hacer. Quizás haya que esperar para volver con todo en 2021”, remarcó.

Otro deporte con miles de jugadores en el país es el hóckey. La coordinadora en Los Andes es Lorena Galván y se mostró más apegada a la idea de, al menos, regresar a las prácticas cumpliendo con los protocolos sanitarios. “Yo creo que es posible. La práctica se realiza en espacios abiertos y grandes, y la ventaja es que no hay mucho contacto: la bocha y el palo son independientes del cuerpo del jugador, no es un deporte de máximo contacto y se puede armar trabajar en grupos chicos”, comentó.

Siguiendo esta línea, hizo referencia a la cuestión mental y el autocontrol. “Por una cuestión de necesidad psicológica, los deportistas necesitan correr, estar al aire libre y me parece que se puede hacer con un protocolo, con compromiso. Entrenar la parte física de manera individual en un determinado espacio pero en un grupo”, reflexionó.

Sergio Canseco es preparador físico de atletas lomenses y trabaja con boxeadores, nadadores y otros deportistas de alto rendimiento. En su análisis, marcó: “Hoy estamos pasando por un momento difícil con un pico que está empezando a crecer. Eso hace que sea difícil el pensar en volver a entrenar y sobre todo cuando los implementos como el barbijo no pueden ser utilizados por un deportista por un tema de oxigenación”.

“Los encargados de la preparación física tenemos un trabajo muy difícil porque, si bien podemos sostener la intensidad de los entrenamientos, no estamos pudiendo hacer testeos sobre capacidades o rendimientos porque los centros que realizan esa labor están cerrados. Ni hablar de pensar en trabajar la parte técnico táctica en este contexto”.

Por último, el médico del plantel de Talleres de Escalada, Alberto Blázquez, dio su visión sobre el tema apuntado al fútbol profesional y fue claro. “Tenemos un grupo de WhatsApp con la mayoría de los cuerpos médicos del ascenso y se van planteando distintas cuestiones sobre el regreso a las prácticas. Es una opinión generalizada la de no volver. Yo directamente no lo pienso y soy claro en este sentido: no habría que volver hasta pasado el invierno”, afirmó.