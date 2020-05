El goleador contó que se fue a probar al Granate con un amigo cuando era chico y fue rechazado. Lo habían probado de 4 pero lo terminaron desestimando por ser “bajito”.

Con más tiempo libre que el habitual, Sergio Agüero se convirtió en un gamer con todas las letras. A través de la plataforma Twitch, suele charlar con otros jugadores de Play Station e incluso responde preguntas. Ahora contó el día que se probó en Lanús y no quedó.

La increíble historia se remonta a los inicios de la carrera del Kun. Con apenas 8 años y acompañado por su padre y un amigo se presentó una mañana en el Polideportivo Granate para hacer la prueba y empezar a jugar en el club.

“Me senté atrás de todo con Cristian y fuimos los últimos a los que le preguntaron de qué jugaban. A mi amigo le preguntan y dice ‘de 9‘ y yo le dije ‘de 10’. Ahí me explican que el puesto ya estaba ocupado y me dicen ‘¿te animas a jugar de 4?’ Y ya estaba ahí y pensé ‘ya fue, de última agarro, voy para adelante y empiezo a gambetear a mi manera’”, arrancó el Kun.

Después pasaron los días y Agüero se dio cuenta de que no volvía a entrenar en Lanús, lo que lo hizo dudar. “Era chico, pero era piyo, me di cuenta de que algo estaba pasando, no me querían. Le pregunté a mi papá qué pasó y él no me quiso decir. Me comí la idea de que no probaban más y listo”, detalló.

Tras no quedar en el Grana, Agüero se fue a probar a Independiente, lo aceptaron y ahí inició la enorme carrera que todos conocen. Y, como anécdota, pudo encontrar al que lo rechazó.

“Yo jugaba en baby fútbol y me acuerdo que había un entrenador que lo reconocí: era el de Lanús. Tiene 12, 13 años y le pregunté y el tipo me dice ‘uh me quiero matar’. No me dijo, pero ellos querían que los cuatro defensores sean grandotes. Claro, por eso no me quisieron: chamuyo flaco, éste no sirve, sacalo de acá, como le pasó a Leo (por Messi). Yo por dentro decía, ‘me preguntás de qué juego, te digo de 10 y me ponés de 4’, ¿qué querés? ¿qué iba a decir que ‘no juego’? Hice un viaje larguísimo y jugué igual”, lanzó.

Después, entre risas, resumió: “La cosa es que no quedé en Lanús porque era chiquito y sigo siendo chiquito, pero se equivocaron de puesto”.