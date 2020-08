El doctor Fernando Barroso confirmó que dio positivo de Covid-19 tras realizarse un hisopado. No presentó ningún síntoma ni tiene dolencias pero permanece aislado y colaborando con el equipo a distancia.

La primera línea de batalla frente al Coronavirus es el personal de la salud y, en contacto constante con la pandemia, los casos de infectados son más comunes. En las últimas horas, el Jefe de Emergencias del Hospital Gandulfo confirmó que dio positivo a un test.

Fernando Barroso se sometió a un testeo después de estar en contacto estrecho con un familiar que estaba infectado y el resultado arrojo que también fue contagiado. “Un sobrino tenía síntomas, lo llevamos al Hospital y tras el testeo se confirmó que estaba infectado. Yo compartí el viaje en el auto con él durante unos 15 o 20 minutos, me realicé el hisopado y también resulté contagiado. La realidad es que no tenía ni tengo ningún síntoma ni dolores. No perdí el olfato ni el gusto, ni tuve fiebre. Automáticamente me aislé y estoy cumpliendo con los 14 días sin contacto con el exterior”, comentó el doctor.

Actualmente continúa colaborando a distancia con el equipo médico del hospital lomense y valoró el trabajo de sus colegas que llevan adelante una labor arriesgada e incansable en los sanatorios. “Tengo un equipo de personas que están poniendo lo mejor de sí desde hace varios meses. Muchos han resultado infectados, se han recuperado y otros, lamentablemente, han fallecido. Estamos en un espacio de riesgo constante, con momentos de mucha gente en el mismo lugar y tratando de brindar lo mejor de cada uno, desde los administrativos o el personal de limpieza hasta los médicos y enfermeros”, resaltó.

En su análisis sobre la actualidad del Covid-19 en el país y la situación social, Barroso indicó que “aún falta que la gente sociabilice y se concientice de que debemos cumplir con la mejor voluntad. Hay que poner un poco de cada uno porque esta pandemia no distingue nada: atacó a todo el planeta, está teniendo rebrotes en donde se creía que ya había pasado y hoy está muy instalada en América del Sur”.