Más de 6 mil vecinos ya reservaron su entrada para formar parte del encuentro gratuito organizado por el Municipio. Desde las 11 habrá batallas de freestyle, números de danza, deportes y shows en vivo. El cierre de lujo estará a cargo de Wos.

El Festival de Juventud Urbana, uno de los eventos más importantes del año, está cada vez más cerca y las expectativas no paran de crecer. Más de 6 mil vecinos ya reservaron su entrada para formar parte del encuentro gratuito que el Municipio llevará a cabo este lunes en el Parque de Lomas.

“Las nuevas generaciones quieren expresarse y demostrar su arte, así que para nosotros es una gran alegría apoyarlos y darles un lugar como lo hicimos a lo largo de estos meses en las plazas de los barrios. La segunda edición de este festival, que volverá a ser multitudinario, es el cierre de todo ese trabajo y la oportunidad para los vecinos de disfrutar de algo único”, señaló el intendente, Martín Insaurralde.

La jornada en el espacio de Molina Arrotea y Las Lilas arrancará temprano, desde las 11, con múltiples propuestas en simultáneo como shows en vivo, números de danza, deportes y expresiones artísticas. El escenario central estará dentro del Microestadio y en primer lugar se desarrollarán clases y competencias de Breaking.

Por la tarde tendrá lugar la final de la Liga de Freestyle local que, a lo largo de los últimos meses, recorrió las plazas de los barrios en búsqueda de sus ocho participantes. Dtoke, Klan, Wolf, Roma, Tuqu y Tiago son algunos de los que tendrán la chance de mostrar su flow y talento para las rimas e improvisación. Las batallas se realizarán por turnos de un minuto o más, utilizando todo tipo de palabras y estilos. Además, en este marco, tendrá lugar el novedoso formato “Rap Competición”, un certamen internacional de equipos 3 vs 3, entre Argentina y Chile.

El Municipio lanzó una segunda tanda de entradas frente a la gran demanda.

Los shows en vivo estarán a cargo de Núcleo aka TintaSucia, La Bruja, Sherpa MC, Joan & Elias, Tortu aka O.D.D.M., Frane, Mix Corleone, Orion XL, Fianru y King Team en el “Escenario Estacionamiento”, donde además se desarrollará una competencia femenina para clasificar a una artista que representará al país en un certamen internacional con sede en Perú.

Los estudiantes de danzas urbanas de los centros culturales de Fiorito, San José y el Club Cultural (Lomas Oeste) también brindarán shows para el público junto a invitados especiales como el Grupo Blood on the Dance, la Escuela Step Up, la Escuela de Danzas Lila y los grupos de Exhibición Femme, Twerk y Onix. Mientras que Street Flow, la reconocida Academia de Danzas Urbanas de Lomas, tendrá un escenario exclusivo para desplegar el talento de sus miembros.

Dentro del aspecto deportivo habrá competencias de longboard, skate, roller derby y básquet 3 vs. 3. Y a esto se sumarán espacios destinados al graffiti y una feria independiente con todo tipo de productos.

UN CIERRE A PURO AGITE. A partir de las 17.30, Wos se subirá al escenario del Microestadio para hacer delirar a la multitud. Uno de los máximos referentes de la música urbana acaba de sacar su primer disco, Caravana, que ya es un éxito en todas las plataformas musicales.

Tras una doble fecha en Groove con tickets agotados, Lomas tendrá el lujo de escuchar a un pibe que arrancó en el freestyle, fue campeón de varias competencias y hoy es uno de los artistas trascendentales del país.

Los vecinos que ya reservaron su entrada tienen tiempo hasta mañana, de 10 a 19, para retirarlas en la sala de Manuel Castro 262.

Sin dudas será un show multitudinario con gran expectativa de los vecinos. ■