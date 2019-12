El cantante británico, que fue parte de la exitosa banda adolescente, desembarca en el país para presentar “Walls”, su primer disco solista.

Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, saldrá a escena el 15 de mayo de 2020 en el Movistar Arena para presentar su primer disco solista “Walls”.

Luego de la separación del exitoso grupo pop, Tomlinson se dedicó a publicar canciones en formato de singles como “Back to you” con Bebe Rexha, “Miss you”, “Just like you”, “Two of us”, “Kill My Mind”, “We Made It”.

También se dedicó a ser juez en varias ediciones del ciclo televisivo “The X Factor”, como invitado junto a Simon Cowell, quien fuera el productor que armó la banda One Direction.

Como miembro de One Direction vendió más de 100 millones de discos, mientras que sus canciones solistas acumulan mil millones de streams.

One Direction fue formada en 2010 en Londres, con motivo del programa “The X Factor”.