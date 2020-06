Desde entonces, Ezequiel tuvo que crecer sin su padre y sin recuerdos sobre él. Y con ese vacío en el pecho de chico comenzó a hacerse preguntas y a tratar de reconstruir su historia. Para saber quién había sido su viejo y tener una imagen más vívida sobre él.

Juntó documentos, indagó en libros, consultó a los amigos de Rubén, a miembros de la Fuerza Aérea, incluso tuvo el valor de contactar a Nigel Ward, el piloto del escuadrón que derribó el avión de su padre, y forjó un vínculo con él. Pisó las islas en dos oportunidades, surfeó en sus aguas y hasta elaboró un mapa donde murieron los caídos en combate.

"A mí a los 10 meses me tocó perder, y me tocó perder feo. Pero aún así, con todo esto, trato de encarar las cosas de otra manera", comenta Ezequiel del otro lado del teléfono. Su voz se oye temblorosa. No es para menos. "Hoy es un día muy particular", admite.

Para él, el recuerdo de Malvinas y los aniversarios no son cosa de un solo día. "Con Malvinas es especial porque para muchos de nosotros, los hijos de los caídos, el recuerdo no aparece solo en una fecha, sino que arranca el 2 de abril, sigue el 1 de mayo, con el día de bautismo de fuego de la fuerza aérea, y continúa el 1 de junio y el 14 también", resalta.

Esa presencia y esa ausencia constante, Ezequiel supo manejarla a su manera. "Yo en estos 38 años me he dedicado a investigar muchísimo", comenta.

"En mi caso y el de mis mejores amigos, todos nuestros viejos cayeron al mar del otro lado, no cayeron sobre Isla Soledad, cayeron sobre Gran Malvinas y por ende no tenemos un lugar físico adónde ir, entonces eso te repercute, es como que tenés y no tenés", apunta

Ezequiel atesora solo tres fotos con su padre, dos en el departamento de Caballito donde vivían y una en la playa, en Pinamar. También guarda unos cassettes, con la voz de Rubén, que recién pudo escuchar el año pasado, justo el Día del Padre.

"Dije: 'bueno, me voy a dar ese honor' y lo escuché", cuenta. Todo lo trata de hacer muy pausado, todo le lleva su tiempo, dice. "Porque obvio no es un proceso fácil. Es como que tenés que armar algo, que tenés que reconstruir un rompecabezas", explica.

¿Cómo recuerda a su padre? "Como un tipo al que le encantaba volar". "Yo siempre voy a estar orgulloso de mi papá y que haya pertenecido a la Fuerza Aérea. No sé si es como una revancha o una tranquilidad, pero yo sé que mi viejo murió haciendo lo que le gustaba, y cumplió con el sagrado juramento de defender la bandera hasta perder la vida", destaca.

Rubén Héctor Martel nació el 12 de abril de 1947 en Reconquista Santa Fe. Las vueltas de la vida lo trajeron a él y a su familia en Banfield. Vivió en una casa en Capdevilla al 270. Por eso, la Plaza ubicada en Rincón y Talcahuano lleva su nombre, y cerca de la confitería Tiara hay una placa de bronce que lo recuerda. Hace poco Ezequiel se enteró de eso.

"Habrá sido en febrero o marzo. Hablé con la gente de Tiara, me presenté, les conté quién era y les pregunté si ellos estaban dispuestos a aceptar algo, porque yo les quería mandar enmarcada una foto de mi papá para que tengan. Bueno, ahora con todo esto (de la cuarentena) quedará para otro momento, pero seguro lo vamos a hacer", cerró.