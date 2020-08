Matías Mansilla, futbolista de El Porvenir que se recupera de Coronavirus, contó cómo atravesó estos días. “Los primeros 2 o 3 días fueron horribles. Ahora ya me voy sintiendo mucho mejor”, relató.

En los últimos días se hizo público que Matías Mansilla, futbolista de El Porvenir, era otro de los infectados de Coronavirus en el club. En diálogo con La Unión, contó cómo atravesó estas horas y cómo se sobrelleva la enfermedad.

En su caso, el contagio se dio de manera familiar. Aunque no lo tiene un confirmado, dos integrantes de su círculo cercano que trabajan en una clínica y en un geriátrico en Lomas habrían traído el virus al terreno en Banfield donde vive junto a sus padres, hermanos, abuela, tíos y primos. El contacto estrecho hizo que todos se infectaran.

“Nos pasó que tuvimos todos los síntomas y nos dimos cuenta que era Coronavirus. El martes pasado me agarró a mí, el miércoles me hicieron el hisopado y el viernes ya me habían dado el resultado. Esos primeros dos o tres días fueron horribles. Tenía fiebre, dolor de cuerpo pero, principalmente, dolor de cabeza que no me permitía ni abrir los ojos. Después perdí el gusto y el olfato. Nunca había sentido un dolor de cuerpo de ese tipo”, contó el jugador de 22 años.

El próximo martes finalizará su cuarentena y, si todo está bien, espera poder retomar la actividad física.

Y continuó: “Yo soy muy alérgico al polvillo y al cambio de clima y por lo tanto me cuesta respirar en esas condiciones. Estos días me quede guardado sin moverme y no tuve problemas de agitarme. Ahora ya me siento mucho mejor pero todavía no recuperé ni el olfato ni el gusto”.

En relación al club, la noticia recién se dio a conocer el lunes porque el propio futbolista evitó contarlo. “Pensé que era un tema mío y no debía decirlo y no hablé con nadie del club. No soy de contar mucho mis problemas. Se que estuve mal pero por suerte pudimos solucionarlo y ahora ellos están en contacto permanente y a disposición si precisamos algo. El Polaco (por el DT García) me llama a diario para saber cómo estoy ”, expresó.

