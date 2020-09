La actriz contó en redes sociales cuál es su deseo desde hace tiempo y, según día, llegó el momento.

Oriana Sabatini contó en las redes sociales un cambio de hábito en sus comidas, luego de haber confesado que sufrió trastornos alimenticios.

"Hace mucho que estaba con ganas de volverme vegetariana, pero nunca sentía que era el momento de mi vida para hacerlo. Hoy creo que estoy en un lugar donde tengo bastantes herramientas (no todas) para empezar y me encantaría que me puedan recomendar libros, documentales y, sobre todo, buenas páginas, Apps o perfiles de Instagram con recetas copadas y fáciles para hacer. Gracias", contó.

La actriz está radicada en Italia junto a Paulo Dybala, su pareja, que milita en la Juventus. Mientras que en la Argentina, el resto de su familia está infectada de Coronavirus.

Oriana y Paulo también se contagiaron en Italia.