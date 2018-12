Fernando Burlando aseguró que durante la mañana de este miércoles se presentó como querellante, en representación de la joven que denunció haber sido abusada por el hijo de una fiscal de Lomas de Zamora, en un departamento del barrio porteño de San Telmo, y adelantó que pedirá la detención del imputado.

“Estamos en condiciones de pedir la detención por la gravedad de los delitos que cometió el acusado, acá hubo privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y violación, por eso estamos esperando la evaluación psiquiátrica para ver si esta en condiciones de ser indagado”, contó el letrado que representa a Lourdes, la joven de 22 años.

Burlando señaló además que su cliente, que está por recibirse de Licenciada en Publicidad en la UADE, se encuentra “bien” y destacó la fortaleza de la joven para “enfrentar la situación”, ya que otra persona “se hubiera matado en el momento”.

Con respecto al acusado, el letrado opinó que es un “verdadero animal”, que muestra odio al género femenino y que “fue violento desde el comienzo” con la joven, por lo que “Lourdes avisó a su hermana que estaba en peligro” cuando se encontraba en el departamento de San Telmo.

Por último, Burlando aseguró que a Lourdes se la trató en el hospital bajo el protocolo de una persona que quería suicidarse, y no el de una víctima de violación, no obstante aclaró que Eguillor no abusó de la joven con drogas, si no a través de “una tremenda violencia física y psicológica”.

El fiscal porteño Eduardo Cubría imputó a Eguillor, de 24 años, por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y daños, pero trascendió que el padre del joven pidió a la justicia que lo internen para que le realicen una evaluación psiquiátrica.