Camila Salazar pudo terminar sus estudios universitarios y ya es formalmente Licenciada en Psicología, una carrera que cursó con mucho esfuerzo.

"Hace ya tres días que nadie duerme en esta casa. Mi marido me hizo el desayuno, no durmió, me escuchó y está acá... Al fin soy Licenciada. Después de tantos años, dar la defensa en este contexto y con todo lo que sucedió... la vida misma", contó entusiasmada al enterarse que fue aprobada su tesis.

La hermana de Luly ya había cursado la carrera, pero por cuestiones de trabajo no podía terminar la tesis y ahora ya tiene su ansiado título bajo el brazo. ¡Felicitaciones!