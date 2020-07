Luego de concretar la extensión de su contrato, el mediocampista se mostró "muy feliz" por la decisión tomado y valoró el gesto del técnico Cavalieri para que renueve su vínculo por seis meses.

A pesar de que tuvo ofertas de otros equipos, el mediocampista Diego Galeano no dudó cuando le llegó el ofrecimiento formal de Los Andes para extender su contrato por seis meses y por eso se convirtió en el primer futbolista en extender su vínculo con miras a lo que será la definición de la Primera B. “Los Andes siempre tuvo la prioridad”, remarcó.

El marplatense se mostró “muy feliz” por la nueva oportunidad que le abrieron en la institución, ya que su familia está “contenta” en Lomas de Zamora, y eso, según él, fue determinante. “Los Andes es un club en el que estoy cómodo, donde me siento en casa, y por eso la prioridad siempre la tuvo el club”, remarcó en diálogo con Diario La Unión.

Y en esa línea, sobre lo que fue su decisión, continuó: “Acá estoy tranquilo, conozco al club, y los hinchas me brindan un gran cariño. Y esto, sumando a la tranquilidad de mi familia, me motivó a que decida por seguir seis meses más”.

El papel del entrenador Germán Cavalieri también fue importante en la decisión de uno de los héroes del ascenso del 2014 a la B Nacional. Y no es para menos. El extécnico de Palestino fue el primero que lo llamó para decirle que quería que siga en el club y eso, para Galeano, fue algo “muy importante” porque significa que el DT sigue “confiando” en lo que puede dar.

“Germán fue el primero que me llamó para que continúe en el club y para reconocerme el buen nivel que había mantenido desde su llegada. Y eso fue muy bueno de su parte. El hecho de llamarme, de reconocerme eso, lo valoro un montón y eso también lo puse en la balanza. El hecho de que siga confiando en mi me pone muy contento”, comentó el volante.

Y ahora, con la cabeza puesta en lo que será la definición de la tercera categoría, el ex Barracas Central marcó como un aspecto importante “mantener un base” del plantel y remarcó que a eso hay que sumarle una profundización del trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico.

“El plan de entrenamiento que tiene Germán es muy bueno y nosotros nos sentimos muy cómodos, lamentablemente no se vio completamente reflejado en la cancha. Sin embargo, creo que es el camino indicado y no hay que cambiar la idea ni el sistema táctico. Esto me parece que será muy importante, ya que para pelear debemos seguir trabajando bajo la misma línea”, dejó en claro Galeano, uno de los puntos altos del 2020 y titular en siete de los ocho partidos que dirigió Cavalieri en la institución.

Por último, mientras la dirigencia avanza con las renovaciones de Alejandro Noriega, Máximo Levi, Federico Díaz, Franco Peppino y Guillermo Pereira, el marplatense dio un mensaje claro y concluyó: “Es muy importante mantener la base, eso es fundamental, porque si cambiás todo, ahí sí tenés que empezar de cero. Acá, el plantel ya conoce lo quiere Germán y por eso es importante mantener por lo menos una base para que, una vez que Germán y la dirigencia decidan los refuerzos, los metamos rápido en el grupo, le digamos lo que es jugar en Los Andes y hacerlos sentir que están protegidos por los que estamos hace más tiempo en el club”.