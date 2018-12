Nicolás Demartini, unas de las grandes apariciones de Temperley, analizó su gran 2018. “Vino todo de golpe, pero lo disfruté mucho”, remarcó.

Desde su debut el 26 de febrero en el encuentro ante Newell’s por la Superliga, Nicolás Demartini mostró solvencia, buen juego y prestancia. Y sus buenas actuaciones, a de poco, lo fueron consolidando en el equipo titular de Temperley y hoy, a menos de un año de su debut, el chico formado en la cantera del Gasolero es una fija dentro del once titular de Cristian Aldirico.

El juvenil defensor, que debutó de la mano de Gastón Esmerado, jugó tres partidos en la máxima categoría (dos de titular), cumplió el sueño de representar al país en los Juegos Odesur y terminó el año afianzado como titular, con destacadas actuaciones en la Copa Argentina, donde el Celeste llegó a instancias finales.

“No esperaba que pase todo esto, fue todo muy de golpe. La verdad es que un año atrás ni imaginaba tanto: jugar en primera, llegar a la Selección y afianzarme en el equipo. No lo veía cercano. Por eso, en lo personal, fue un gran año deportivo, el mejor de todos”, remarcó Demartini en una charla con La Unión.

Todo lo conseguido toma un sabor diferente para este joven defensor, que se repuso a momentos difíciles y hoy vive un prometedor presente. Un año atrás entrenaba en Reserva luego de que Esmerado, después de que asumiera en el club, lo bajara a Tercera. Y eso, para el joven, lo hizo más fuerte. “Lo tomé con tranquilidad y creo que me sirvió mucho. El futbol tiene buenos y malos momentos y aprender de eso me hizo más fuerte. Cuando volví, lo hice de mejor manera”, recordó.

A pesar de este pequeño golpe, Demartini revirtió la situación y despide el 2018 siendo titular y destacándose como uno de los puntos altos del equipo de Cristian Aldirico. Y en el balance general, eso es lo más importante.

“Cuando comencé a jugar seguido, me fui soltando, la confianza fue aumentado y hoy me siento más consolidado”, remarcó el defensor, que arrancó a jugar como lateral por izquierda y hoy se destaca en su puesto original: zaguero central. “Cuando volví a jugar en mi puesto, gané mucha confianza y creo que me consolidé definitivamente en el equipo. Y en este proceso, hubo un partido clave, que fue ante Argentinos por Copa Argentina. A partir de ahí, me solté mucho más”, amplió.

Y de cara a lo que viene, se propone desafíos importantes. “Mi objetivo para el 2019 es seguir jugando, para mí sería muy valioso después del 2018 que tuve. Y como grupo, el objetivo es el ascenso, es lo que todos queremos. Ojalá lo podamos lograr”, cerró Demartini, que tuvo un año soñado y ahora va por más.