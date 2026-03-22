domingo 22 de marzo de 2026
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22 de marzo de 2026
en vivo 6º fecha.

Temperley se lo iguala a Atlanta en el Beranger

El Gasolero fue sorprendido por Alejandro Quintana, pero reaccionó rápido con un gol en contra de Tomás Rojas.

Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.

Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.

Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.

Temperley viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro.

de Temperley
de Temperley

EN VIVO

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Otra tapada bárbara de Mastrolía

El arquero achicó el ángulo ante la entrada de Alejandro Quintana evitando el segundo del delantero.

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Comenzó el segundo tiempo

Temperley juega los 45 minutos finales en busca de su segundo triunfo como local.

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Final de la primera etapa

Temperley y Atlanta s van a los vestuarios empatando 1-1 en el Teatro de Turdera.

Aguiñagalde
Valent&iacute;n Agui&ntilde;agalde rechaza de cabeza.

Valentín Aguiñagalde rechaza de cabeza.

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El “Mono” volador salvó al Gasolero

Gran jugada colectiva de la visita, remate de Lautaro Fedele y gran respuesta de Ezequiel Mastrolía.

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¡Gol de Temperley!

A los 33 minutos. Lo empata rápido el local con un centro de Lorenzo Monti y cabezazo en contra de su arco de Tomás Rojas.

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¡Gol de Atlanta!

A los 24 minutos. De un lateral de Martín García, la bajó Alejandro Quintana, aguantó la marca de Valentín Aguiñagalde y remate cruzado al palo derecho.

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Entretenido, pero sin llegadas profundas

Temperley y Atlanta, con sus armas, buscan romper el cero. Por ahora, solo buenas intenciones.

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El Celeste tuvo la primera llegada

Cabezazo de Marcos Echeverría a las manos de un seguro Francisco Rago.

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Se juega en el Alfredo Beranger

Temperley recibe a Atlanta con la misión de obtener los tres puntos, en un partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional. Arbitra Edgardo Zamora y el televisa LPF Play.

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Formaciones confirmadas de Temperley y Atlanta

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerómimo Tomasetti y Franco Benítez; Marcos Echeverría y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.

Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Leonel Galeano, Tomás Rojas y Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Ignacio Rodríguez y Federico Bisanz; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.

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