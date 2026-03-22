Temperley se lo iguala a Atlanta en el Beranger

Otra tapada bárbara de Mastrolía
El arquero achicó el ángulo ante la entrada de Alejandro Quintana evitando el segundo del delantero.
Comenzó el segundo tiempo
Temperley juega los 45 minutos finales en busca de su segundo triunfo como local.
Final de la primera etapa
Temperley y Atlanta s van a los vestuarios empatando 1-1 en el Teatro de Turdera.
El “Mono” volador salvó al Gasolero
Gran jugada colectiva de la visita, remate de Lautaro Fedele y gran respuesta de Ezequiel Mastrolía.
¡Gol de Temperley!
A los 33 minutos. Lo empata rápido el local con un centro de Lorenzo Monti y cabezazo en contra de su arco de Tomás Rojas.
¡Gol de Atlanta!
A los 24 minutos. De un lateral de Martín García, la bajó Alejandro Quintana, aguantó la marca de Valentín Aguiñagalde y remate cruzado al palo derecho.
Entretenido, pero sin llegadas profundas
Temperley y Atlanta, con sus armas, buscan romper el cero. Por ahora, solo buenas intenciones.
El Celeste tuvo la primera llegada
Cabezazo de Marcos Echeverría a las manos de un seguro Francisco Rago.
Se juega en el Alfredo Beranger
Temperley recibe a Atlanta con la misión de obtener los tres puntos, en un partido válido por la fecha 6 de la Primera Nacional. Arbitra Edgardo Zamora y el televisa LPF Play.
Formaciones confirmadas de Temperley y Atlanta
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Adrián Arregui, Lucas Richarte, Gerómimo Tomasetti y Franco Benítez; Marcos Echeverría y Facundo Krüger. DT: Nicolás Domingo.
Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Leonel Galeano, Tomás Rojas y Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Nicolás Previtali, Ignacio Rodríguez y Federico Bisanz; Lautaro Fedele y Alejandro Quintana. DT: Cristian Pellerano.
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