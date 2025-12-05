Se sortea el Mundial 2026: hoy la Selección Argentina conocerá a sus rivales

Live Blog Post
05-12-2025 14:06
Comenzó el sorteo del Mundial 2026: la Selección argentina conocerá a sus rivales
El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya comenzó en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington, por lo que la Selección argentina conocerá dentro de pocos minutos a sus rivales.
Los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, están en el Bombo 1, por lo que evitará a las grandes potencias al menos en la fase de grupos.
Live Blog Post
05-12-2025 13:54
Se sortea el Mundial 2026: la Selección Argentina de Lionel Scaloni y Leo Messi conocerá hoy a sus rivales
A las 14 dará comienzo la ceremonia, que tendrá a personalidades destacadas, desde Donald Trump, reconocidos deportistas norteamericanos y Andrea Bocelli.