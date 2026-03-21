Los Andes y Ferro miden fuerza en un encuentro clave en Caballito

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21-03-2026 19:24
Los Andes y Ferro, parejo y sin situaciones
20' PT. El equipo de Leonardo Lemos y el de Sergio Rondina no se sacan diferencias, con un desarrollo muy disputado. A los dos les falta claridad en los metros finales.
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21-03-2026 19:11
Arrancó el partido en Caballito
Los Andes y Ferro ya juegan por la fecha 6 de la Primera Nacional.
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21-03-2026 19:06
Así forman Ferro y Los Andes
Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Campo, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani, Ángel González; Franco García y Mateo Acosta
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Juan Manuel Vázquez; Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni.
Arbitro: Maximiliano Manduca.