sábado 21 de marzo de 2026
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21 de marzo de 2026
en vivo En Caballito.

Los Andes y Ferro miden fuerza en un encuentro clave en Caballito

En un reducto difícil, el equipo de Leonardo Lemos busca su primer triunfo en esta Primera Nacional para llegar con aire al clásico. Va por LPF Play.

Juan Manuel Vázquez aguanta la pelota ante la marca de Campo.

Juan Manuel Vázquez aguanta la pelota ante la marca de Campo.

Prensa Los Andes.
Juan Manuel Vázquez aguanta la pelota ante la marca de Campo.

Juan Manuel Vázquez aguanta la pelota ante la marca de Campo.

Prensa Los Andes.

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Los Andes y Ferro, parejo y sin situaciones

20' PT. El equipo de Leonardo Lemos y el de Sergio Rondina no se sacan diferencias, con un desarrollo muy disputado. A los dos les falta claridad en los metros finales.

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Arrancó el partido en Caballito

Los Andes y Ferro ya juegan por la fecha 6 de la Primera Nacional.

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Así forman Ferro y Los Andes

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Misael Tarón, Emiliano Ozuna; Campo, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani, Ángel González; Franco García y Mateo Acosta

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Juan Manuel Vázquez; Mauricio Asenjo y Camilo Viganoni.

Arbitro: Maximiliano Manduca.

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