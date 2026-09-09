miércoles 09 de septiembre de 2026
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9 de septiembre de 2026
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Los Andes y Defensores de Belgrano igualan en el Bajo Núñez

En el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Primera Nacional, Los Andes juega contra Defensores de Belgrano con la necesidad de obtener los tres puntos.

Los Andes irá por la revacha tras perder de local en la primera rueda.

Los Andes irá por la revacha tras perder de local en la primera rueda.

Los Andes irá por la revacha tras perder de local en la primera rueda.

Los Andes irá por la revacha tras perder de local en la primera rueda.

EN VIVO

Inicio parejo y sin emociones

Los Andes y Defensores no lograron imponer condiciones en el inicio y el partido es, por el momento, lucha y con pocas emociones.

Arrancó el partido en el Bajo Núñez

Defensores de Belgrano y Los Andes ya juegan en el estadio Juan Pasquale por la fecha 21 de la Primera Nacional.

Las formaciones de Defensores de Belgrano y Los Andes

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Gonzalo Gamarra, Juan De Tomaso, Ian Pérez; Patricio Moyano, Ignacio Gutiérrez, Luis Jerez Silva, Leonardo Landriel; Ezequiel Aguirre y Enzo González.

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Alex Valdez Chamorro, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Peter Grance; Mauricio Asenjo y Franco Tisera.

Arbitro: Fabrizio Llobet.

Hora: 15.30.

TV: LPF Play.

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