Los Andes y Defensores de Belgrano igualan en el Bajo Núñez

09-09-2026 15:43
Inicio parejo y sin emociones
Los Andes y Defensores no lograron imponer condiciones en el inicio y el partido es, por el momento, lucha y con pocas emociones.
09-09-2026 15:29
Arrancó el partido en el Bajo Núñez
Defensores de Belgrano y Los Andes ya juegan en el estadio Juan Pasquale por la fecha 21 de la Primera Nacional.
09-09-2026 15:06
Las formaciones de Defensores de Belgrano y Los Andes
Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Brian Gómez, Gonzalo Gamarra, Juan De Tomaso, Ian Pérez; Patricio Moyano, Ignacio Gutiérrez, Luis Jerez Silva, Leonardo Landriel; Ezequiel Aguirre y Enzo González.
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Alex Valdez Chamorro, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Peter Grance; Mauricio Asenjo y Franco Tisera.
Arbitro: Fabrizio Llobet.
Hora: 15.30.
TV: LPF Play.