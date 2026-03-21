Los Andes visita a Ferro sin margen para el error

Los Andes no arrancó de buena manera su andar en la actual temporada de la Primera Nacional . Sin victorias hasta el momento, con apenas un gol convertido y sin convencer en el funcionamiento, se encuentra en una delicada situación y esta tarde visitará Ferro con la obligación de obtener un resultado positivo para ahuyentar todos los fantasmas.

El partido arrancará a las 19, se jugará en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri y el árbitro será Maximiliano Manduca, con televisación de LPF Play.

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Para Los Andes, que arrastra una seguidilla de siete partidos sin ganar, este compromiso ante el Verde es muy importante, y más teniendo en cuenta que la semana que viene se disputará el clásico ante Temperley. Por un lado, porque necesita cortar su sequía, sumar su primer triunfo del año y salir del fondo de la tabla. Y por el otro, para llegar en buena forma a un duelo siempre importante contra el Gasolero.

Por eso, en medio de este contexto, el desafío para el Milratyitas será revertir la imagen del último partido de local ante Central Norte, donde no tuvo una buena producción y tuvo varios problemas en la generación de juego. Y eso es lo que buscará Leonardo Lemos , con un equipo que llega con varios averiados.

Los Andes, con varios lesionados y algunas dudas

Finalmente se confirmaron las lesiones de Brian Leizza y Gabriel Cañete, a quienes se le sumaron Nazareno Fernández Colombo y Tomás Blanco en el correr de la semana. De esta manera, el conjunto de Lomas de Zamora afrontará este compromiso con cinco bajas, ya que tampoco estará Matías González, quien se recupera de una distensión muscular.

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Gabriel Cañete: Desgarro en el isquiotibial izquierdo.



Nazareno Fernández C.: Distensión de isquiotibial izquierdo.



Brian Leizza: Traumatismo en empeine derecho.



Tomas Blanco: Sobrecarga de isquiotibial derecho.



Matías González: Distensión en… pic.twitter.com/3xDCc8Mybo — Club Los Andes (@clublosandes) March 21, 2026 Twitter Los Andes.

En medio de este panorama, la buena noticia es la recuperación de Facundo Echevarría, que dejó atrás su lesión y nuevamente forma parte de la lista de concentrados. También es la primera citación de los juveniles Leandro Alegre, quien estuvo entrenando en la sub-17 del Ascenso, y Thiago Cicerone, mientras que Matías Gómez quedó afuera de la lista.

Por este motivo, habrá varios cambios en el equipo: Julián Rodríguez Vuotto ingresaría por Leizza (traumatismo en empeine derecho), Peter Grance lo hará por Fernández Colombo (distensión de isquiotibial izquierdo) y Julián Navas ocuparía el puesto de Aaron Sandoval. Después, del medio hacia adelante, hay varias dudas: Alegre y Sergio Ortiz son los candidatos para reemplazar a Cañete (desgarro), Tomás Díaz y Alex Valdez Chamorro pelean por un lugar en la banda derecha y entre Echevarría, Camilo Viganoni y Mario Galeano saldrá el acompañante de Mauricio Asenjo.

Cómo llega Ferro

El equipo de Caballito viene de perder con Godoy Cruz en la última fecha y también será un partido para el entrenador Sergio Rondina, ya que el equipo acumula tres partidos sin ganar. Después del debut con triunfo ante San Telmo de visitante, empató con San Miguel, de local, y con Colón, de visitante, y por eso necesita volver al triunfo para escalar en la tabla de posiciones.

los-andes En el último partido en Caballito, Los Andes perdió 2-0.

Eso es lo que buscará ante un Los Andes que llega con varias dudas y con un fuerte antecedente en contra en Caballito: apenas ganó dos partidos en ese estadio.

A eso se buscará aferrar el equipo de Rondina, que no podrá repetir el equipo del último partido por la expulsión del delantero Emanuel Dening, uno de los refuerzos importantes que sumó para esta temporada. Su lugar sería ocupado por Franco García o Leandro Parisi.

Posibles formaciones de Ferro - Los Andes

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tévez, Misael Tarón, Sebastián Corda; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Gonzalo Castellani, Ángel González; Franco García o Lautaro Parisi y Mateo Acosta

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Franco Rodríguez, Sergio Ortiz, Juan Manuel Vázquez; Alex Valdez Chamorro, Mauricio Asenjo, Facundo Echevarría.

Arbitro: Maximiliano Manduca.

Cancha: Ferro.

Hora: 19.

TV: LPF Play.