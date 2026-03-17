Lanús se aprovecha de un flojo Newell's y golea 3-0 en la Fortaleza

¡Inició el segundo tiempo en la Fortaleza!
Se juegan los últimos 45 minutos del cruce entre el Granate y la Lepra.
¡Final del primer tiempo!
Con un Dylan Aquino encendido, y un eficaz Walter Bou, Lanús se va al descanso con una cómoda victoria por 3-0 ante Newell's, de flojo partido.
¡GOL DE LANÚS!
40'PT. El Granate está intratable. Y Aquino también. El juvenil le puso el moño a una buena jugada colectiva con un remate cruzado para el 3-0.
¡DOBLETE DE DYLAN! Aquino y un lindo gol para el 3-0 de Lanús antes del final del primer tiempo. Sufre Newell's. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/yrvleBHRlF— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
¡GOL DE LANÚS!
35' PT. Otro pase profundo de Cardozo y una mejor definición de Dylan Aquino para el 2-0 en la Fortaleza.
ZURDAZO Y A FESTEJAR: Dylan Aquino y el 2-0 de Lanús sobre Newell's en el Sur. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/Ar7VRi4nSJ— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
Lanús, otra vez cerca del segundo
31' PT. Centro de Walter Bou, cabezazo de Ramiro Carrera y gran respuesta de Williams Barlasina para tapar lo que hubiese sido un nuevo tanto del Granate
Luciano le negó el gol a Salvio
29' PT. El "Toto" recibió un preciso pase profundo de Agustín Cardozo y quedó mano a mano con el arquero de la Lepra. Sin embargo, después de tirarle un sombrero y quedar con el arco a su merced, apareció justo la pierna de Martín Luciano y salvó a Newell's.
¡GOL DE LANÚS!
16' PT. Con un remate esquinado, Walter Bou puso el 1-0 a favor del Granate desde los 12 pasos.
WALTER CAMBIÓ PENAL POR GOL: Bou y el 1-0 de Lanús sobre Newell's en el amanecer del partido.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura pic.twitter.com/LFeGi9EkOi— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 17, 2026
¡Penal para Lanús!
15' PT. Tras un tiro de esquina, Canale remató y la pelota pegó en la mano de Luciano. El árbitro Bruno Amiconi no dudó.
¡Comenzó el partido en la Fortaleza!
Lanús y Newell's ya juegan en el estadio Néstor Díaz Pérez , por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Así forman Lanús y Newell’s
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Newell’s: Williams Barlasina; Martín Ortega, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano; David Sotelo, Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo; Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez; Luciano Herrera. DT: Frank Kudelka.
Hora: 19. Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.