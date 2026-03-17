martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
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Lanús se aprovecha de un flojo Newell's y golea 3-0 en la Fortaleza

Con dos goles de Dylan Aquino y otro de Walter Bou, el Granate celebra un gran triunfo en su casa. Inició el complemento. Se ve por por ESPN Premium.

Dylan Aquino marcó por duplicado en la victoria parcial de Lanús ante Newells.

Dylan Aquino marcó por duplicado en la victoria parcial de Lanús ante Newell's.

Fortaleza Granate.
Dylan Aquino marcó por duplicado en la victoria parcial de Lanús ante Newells.

Dylan Aquino marcó por duplicado en la victoria parcial de Lanús ante Newell's.

Fortaleza Granate.

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¡Inició el segundo tiempo en la Fortaleza!

Se juegan los últimos 45 minutos del cruce entre el Granate y la Lepra.

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¡Final del primer tiempo!

Con un Dylan Aquino encendido, y un eficaz Walter Bou, Lanús se va al descanso con una cómoda victoria por 3-0 ante Newell's, de flojo partido.

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¡GOL DE LANÚS!

40'PT. El Granate está intratable. Y Aquino también. El juvenil le puso el moño a una buena jugada colectiva con un remate cruzado para el 3-0.

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¡GOL DE LANÚS!

35' PT. Otro pase profundo de Cardozo y una mejor definición de Dylan Aquino para el 2-0 en la Fortaleza.

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Lanús, otra vez cerca del segundo

31' PT. Centro de Walter Bou, cabezazo de Ramiro Carrera y gran respuesta de Williams Barlasina para tapar lo que hubiese sido un nuevo tanto del Granate

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Luciano le negó el gol a Salvio

29' PT. El "Toto" recibió un preciso pase profundo de Agustín Cardozo y quedó mano a mano con el arquero de la Lepra. Sin embargo, después de tirarle un sombrero y quedar con el arco a su merced, apareció justo la pierna de Martín Luciano y salvó a Newell's.

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¡GOL DE LANÚS!

16' PT. Con un remate esquinado, Walter Bou puso el 1-0 a favor del Granate desde los 12 pasos.

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¡Penal para Lanús!

15' PT. Tras un tiro de esquina, Canale remató y la pelota pegó en la mano de Luciano. El árbitro Bruno Amiconi no dudó.

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¡Comenzó el partido en la Fortaleza!

Lanús y Newell's ya juegan en el estadio Néstor Díaz Pérez , por la fecha 11 del Torneo Apertura.

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Así forman Lanús y Newell’s

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Newell’s: Williams Barlasina; Martín Ortega, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Martín Luciano; David Sotelo, Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo; Walter Mazzantti, Juan Ignacio Ramírez; Luciano Herrera. DT: Frank Kudelka.

Hora: 19. Árbitro: Bruno Amiconi. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.

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