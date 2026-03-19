Lanús a la espera del sorteo de la Copa Libertadores: qué rivales podrían tocarle en la fase de grupos

Live Blog Post

Lanús se encuentra a la expectativa de lo que será el sorteo de la Copa Libertadores, pactado para este jueves 19 de marzo, con el fin de conocer a sus rivales en la fase de grupos del certamen continental. Luego de ser campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, el Granate buscará adjudicarse el máximo trofeo sudamericano.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino estará ubicado en el bombo 2, por lo que enfrentará a un cabeza de serie del bombo 1. Cabe señalar que no se pueden enfrentar equipos de las mismas confederaciones, con lo cual el Granate evitará a los otros representantes argentinos: Boca, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Qué rivales podrían tocarle a Lanús en la fase de grupos de la Copa Libertadores

En el bombo 1, Lanús podría volver a enfrentarse con Flamengo, equipo al que viene de ganarle la final de la Recopa en el Maracaná. También, podría cruzarse con Palmeiras, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito, Independiente del Valle y Fluminense.

Por su parte, en el bombo 3 los probables adversarios podrían ser: Junior, Santa Fe, Universidad Católica, Coquimbo Unido, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco FC

Por último, en el bombo 4 aparecen: Universidad Central, Mirassol, Barcelona SC, Sporting Cristal, Tolima o Independiente Medellín.

A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana

El evento, en el cual también se debelará la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se desarrollará este jueves 19 de marzo a las 20 en la sede de Luque, Paraguay. Primero se realizará el de la Sudamericana y, a continuación, el de la Copa Libertadores.

Está todo definido para el sorteo de las copas del 2026. Ya conocemos a los 32 equipos que disputarán la fase de grupos de la Libertadores y a los 32 que harán lo propio en la Sudamericana. Habrá seis equipos argentinos en cada una: Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia participarán del máximo certamen continental, mientras que River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Riestra y Barracas Central jugarán la Copa Sudamericana.